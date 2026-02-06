Το βίντεο που απεικόνιζε τους Ομπάμα ως πιθήκους παρέμεινε ωστόσο πάνω από 12 ώρες στον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social.

Μετά από τις έντονες αντιδράσεις και την οργή που ξέσπασε με το ρατσιστικό βίντεο των Ομπάμα, που τους απεικονίζει ως πιθήκους, το βίντεο διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Variety ότι ένας υπάλληλος έκανε κατά λάθος την ανάρτηση και πρόσθεσε ότι πλέον το βίντεο έχει αφαιρεθεί. Το βίντεο, που έδειχνε τα κεφάλια της Μισέλ και του Μπαράκ Ομπάμα πάνω στα σώματα πιθήκων να χορεύουν σε ένα σκηνικό ζούγκλας με τον ήχο του τραγουδιού «The Lion Sleeps Tonight». Παρέμεινε επί 12 ώρες στον λογαριασμό του Truth Social του Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, υπερασπίστηκε την ανάρτηση του Τραμπ ως απλώς ένα «διαδικτυακό meme». «Αυτό είναι από ένα διαδικτυακό meme που απεικονίζει τον Πρόεδρο Τραμπ ως τον Βασιλιά της Ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον Βασιλιά των Λιονταριών. Παρακαλώ σταματήστε την ψεύτικη οργή και αναφέρετε κάτι σήμερα που πραγματικά έχει σημασία για το αμερικανικό κοινό» είπε ευθαρσώς.

{https://twitter.com/CalltoActivism/status/2019779053104832727}

Το αρχικό βίντεο από το οποίο προήλθε η κινούμενη εικόνα του Ομπάμα, όπως επικαλέστηκε ο Λευκός Οίκος, απεικόνιζε τον Τραμπ ως λιοντάρι. Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα απεικονίζονταν ως χαμογελαστοί, πίθηκοι που χόρευσαν. Στο βίντεο εμφανιζόταν επίσης, ο Τζο Μπάιντεν ως μπαμπουίνος, η Καμάλα Χάρις ως χελώνα, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ ως ζέβρα, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις ως σουρικάτα, η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ως γάιδαρος, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ως ύαινα και η Χίλαρι Κλίντον ως αγριοκάτσικο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την ανάρτηση με τους Ομπάμα ως πιθήκους «αηδιαστική συμπεριφορά του Προέδρου» και κάλεσε «κάθε Ρεπουμπλικάνο να το καταγγείλει».

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο οποίος είναι το μόνο μαύρο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X το πρωί της Παρασκευής πως: «Προσεύχομαι να ήταν fake, επειδή είναι το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει από αυτόν τον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος πρέπει να το αφαιρέσει».

{https://twitter.com/votetimscott/status/2019784005852242083}

Με πληροφορίες του Variety