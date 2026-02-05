Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις χηρείας από τον ΕΦΚΑ.

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας. Όπως αναφέρει: «Σε απάντηση των ισχυρισμών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας ενημερώνουμε τους συνταξιούχους ότι ο e- ΕΦΚΑ εφαρμόζει σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν. 4387/2016 και ο Ν. 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης» και καταλήγει:

«Η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο μετά την έκδοση του ν. 4389/2016 και έως τον Μάιο του 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος 4611/2019».