Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Πέθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο Λάκης Ραπτάκης, ο επιχειρηματίας που υπήρξε «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκης.

Ο επιχειρηματίας πέθανε στο σπίτι του στη Γλυφάδα, το απόγευμα της Πέμπτης, «προδομένος» από την καρδιά του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 ήταν ο άνθρωπος πίσω από δεκάδες νυχτερινά μαγαζιά, ανάμεσά τους οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711», το «Μπόντρουμ», το «Ακρωτήρι», αλλά και η «Αίγλη». «Είχαμε φτάσει τα 48 μαγαζιά, είμαι για ρεκόρ Γκίνες», είχε δηλώσει.

«Έφερα μια επανάσταση, τα ανατίναξα όλα στη διασκέδαση»

«Πάντα μου άρεσε να κάνω το κάτι ξεχωριστό», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «μαγαζοπαίχτη».

Άνοιξε το πρώτο του μαγαζί στα τέλη του 1971, που ήταν η πρώτη ντίσκο στη Θεσσαλονίκη. «Στην αρχή άνοιξα και δεν είχαμε εξώπορτα. Κοιμόμουν εκεί για να φυλάω το μαγαζί», είχε περιγράψει. Ακολούθησε το «Στούντιο 51» και το 1988 κατέβηκε στην Αθήνα και «έφερα μια επανάσταση, τα ανατίναξα όλα στη διασκέδαση». Αναφερόμενος στις «Χάντρες» σε εκείνη τη συνέντευξη είχε πει «Κάναμε επανάσταση και στα μπουζούκια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-czsok19cgj7d?integrationId=40599y14juihe6ly}