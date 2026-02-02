Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Στυλιανός – Γαϊτάνος (Νάκης) Ιωαννίδης.

Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του.

Ο Νάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1970 στην εφημ. «Απογευματινή». Το 1971 πήγε στην «Βραδυνή», όπου έμεινε έως το 1984 ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου». Ο Νάκης Ιωαννίδης στα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του παρουσίας ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου άφησε χαρακτηριστικό στίγμα, περιγράφοντας τα κοσμικά γεγονότα της πόλης.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.