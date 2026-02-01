Δείτε βίντεο από τις ζημιές που σημειώθηκαν τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

Μεγάλες ζημιές σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές από το πρωί της Κυριακής (01.02).

Η κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους σαρώνει τα παράλια του νομού της Λάρισας και περιοχές του δήμου Αγιάς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

Οι χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, όπου πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Λόγω της κακοκαιρίας και της ασταμάτητης βροχής, έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Θεσσαλονίκη

Μέχρι τις 13:00 μάλιστα, στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων από την κακοκαιρία. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά αφορούσαν σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή και να κλείσει ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν την βλάβη.

Στην Πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε, χωρίς ευτυχώς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Υπερχείλισε ρέμα στα Σπάτα

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική, υπερχείλισε και το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στον αποκλεισμό της διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Ακραία φαινόμενα και στα νησιά

Στη Μύρινα και στη Νέα Μάδυτο της Λήμνου, ο δρόμος έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Μάλιστα, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής και έχουν πλημμυρίσει.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων. Ακόμα πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Το νησί της Σαντορίνης έχει έρθει αντιμέτωπο με μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα με τους δρόμους να έχουν γεμίσει ορμητικά νερά, δημιουργώντας επικίνδυνα ποτάμια.

Χείμαρροι παρέσυραν οτι βρέθηκε στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι εξαιτίας και των φερτών υλικών που παρασύρθηκαν. Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στα χωριά Εμπορεία, Μεγαλοχώρι, Μεσαριά και στον Πύργο.

Ευτυχώς, πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν έχουν καταγραφεί μεγαλύτερα προβλήματα ούτε στη Σαντορίνη ούτε στα γειτονικά νησιά.

Και η Σάμος ήρθε αντιμέτωπη με ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους και έντονα φαινόμενα.

Οι σφοδροί άνεμοι και η χαμηλή ορατότητα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές συνδέσεις, με πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα λόγω αδυναμίας προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Σάμου.

Συνολικά, επτά περιοχές έχουν μπει σε «Red Code», ενώ η Αττική είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκαν και μηνύματα από το 112 σε διάφορες περιοχές (Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία), ζητώντας από τους πολίτες να μετακινούνται μόνο αν είναι απαραίτητο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.