Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκονται και η Θεσσαλία με την Κεντρική Μακεδονία, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ έχει ήδη εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Την ίδια ώρα, από το βράδυ του Σαββάτου ήχησε και το 112 σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, συναγερμός σήμανε στην Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ημαθία και την Πιερία για να είναι προετοιμασμένοι οι κάτοικοι για τις βροχές και τις καταιγίδες που θα φέρει η νέα κακοκαιρία. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2017693361595990023}

{https://x.com/112Greece/status/2017690644068897103}

{https://x.com/112Greece/status/2017700079730364798}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/112Greece/status/2017700967622316461}

Ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα της Κυριακής (01/02) οι οποίες αρχικά θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια την Πελοπόννησο, που τίθεται σε «κόκκινο συναγερμό». Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται συνεχόμενες και έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα κινηθεί προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας κυρίως το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη, με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το σύστημα θα συνοδευτεί και από χιονοπτώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνές στα ορεινά, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανή την επιβολή απαγορευτικού απόπλου.

Από τη Δευτέρα, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα και θα εξασθενήσει. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ θα επικρατήσουν βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και βελτίωση του καιρού.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή την Κυριακή, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το windy, η Αττική θα βρεθεί στη δίνη της κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, βροχές θα αρχίσουν να πέφτουν από τα ξημερώματα και καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Από νωρίς το πρωί ωστόσο, η βροχή θα μετατραπεί σε καταιγίδα για αρκετές ώρες. Στην ουσία οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί, γύρω στις 8-10 και θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα.

Βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων αναμένεται τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αυριανή ημέρα, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία θα δοκιμάσει αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων και την Αττική με πολύωρες καταιγίδες.



Έκτακτο Δελτίο Καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του: «Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία χωρίς σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ γεγονός που περιορίζει τόσο την επιχειρησιακή πρόγνωση όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού... Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλει όμως προσοχή».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02AkKnuKjCyoeTmWuYspkQFG1XLXt25Qe1u1gW7jtutKBTbLmLdL9nCDnezk3DwU8fl}

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από αργά το βράδυ σήμερα (31.1.2026) αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις και οι πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ως προς τη χρονική εξέλιξη των φαινομένων, αργά το βράδυ και προς τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο, Κυριακή (1.2.2026), βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ελάχιστες περιοχές να μη δεχθούν έστω και ασθενή τοπική βροχόπτωση. Οι μικρότερες πιθανότητες βροχών εντοπίζονται στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και στην Κάσο και την Κάρπαθο.

Περιοχές που θέλουν προσοχή:

Επτάνησα

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια & Σποράδες

Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

Δυτική & Νότια Κρήτη

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid02PDjSbo6LVwcmZXaG5AhxTgreFZVviz5jP9wz4KuS54zsdRVQFtxjJRgNnxUuKubGl}

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως την Αττική και τη Θεσσαλία, με διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια ανά περιοχή. «Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της αρχικά στα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί γρήγορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XwNotc4883mycqUKVmSiAmxCPiuMRipi7st9UcPEDLUqU13izprVTExsCEpQ4Hapl&id=760859466}

Σύμφωνα με την Ηλιάνα Κουτσούπη τα χαρακτηριστικά της επικείμενης κακοκαιρίας θα είναι: θυελλώδεις άνεμοι, ραγδαίες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιόνια σε ορισμένες περιοχές, χωρίς, ωστόσο να έχουν την ένταση της προηγούμενης φοράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3058373xhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Οχυρώνεται» η Γλυφάδα

Μετά το περασμένο κύμα κακοκαιρίας η Γλυφάδα «οχυρώθηκε», ώστε να προστατευτεί από την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας από τα ξημερώματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg303yoh7bux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr