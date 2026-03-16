Ίσως αναρωτιέσαι τι συμβαίνει αν τρως φυστικοβούτυρο κάθε μέρα — και κυρίως αν είναι καλή ιδέα.

Υπάρχει άραγε κάτι καλύτερο από μια γεμάτη κουταλιά φυστικοβούτυρο; Αυτό το άλειμμα είναι κρεμώδες, χορταστικό και γεμάτο γεύση. Θεωρείται επίσης γενικά υγιεινό, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι προσθέτεις λίγο φυστικοβούτυρο στο smoothie σου ή το περιχύνεις πάνω από βρώμη, pancakes, waffles ή φρυγανισμένο ψωμί.

Ωστόσο, ίσως αναρωτιέσαι τι συμβαίνει αν τρως φυστικοβούτυρο κάθε μέρα — και κυρίως αν είναι καλή ιδέα. Μιλήσαμε με δύο εγγεγραμμένους διαιτολόγους για να το ανακαλύψουμε.

Θρεπτική αξία φυστικοβούτυρου

«Το φυστικοβούτυρο είναι γεμάτο σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως υγιεινά λιπαρά, φυτική πρωτεΐνη, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και νιασίνη», αναφέρει η διαιτολόγος Lauren Manaker, MS, RDN, LD. Τα υγιεινά λιπαρά (δηλαδή τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά) υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και τη λειτουργία του εγκεφάλου, προσθέτει.

Παράλληλα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των μυών και των νεύρων

η βιταμίνη Ε δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό

η νιασίνη υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας και την υγεία του δέρματος

Διατροφικό προφίλ για 2 κουταλιές της σούπας (32 g) φυστικοβούτυρο χωρίς αλάτι:

Μακροθρεπτικά

Θερμίδες: 191

Πρωτεΐνη: 7.1 g

Υδατάνθρακες: 7.14 g

Λιπαρά: 16.4 g

Μικροθρεπτικά

Ασβέστιο: 15.7 mg

Μαγνήσιο: 53.8 mg

Φώσφορος: 107 mg

Κάλιο: 179 mg

Φολικό οξύ: 27.8 mg

Νάτριο: 5.44 mg

Μικρές ποσότητες σελήνιου, νιασίνης και μαγγανίου

Τι συμβαίνει αν τρως φυστικοβούτυρο κάθε μέρα;

1. Αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης

Παρότι το φυστικοβούτυρο δεν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε πρωτεΐνη, μπορεί να προσθέσει μια επιπλέον ποσότητα στα γεύματα ή στα σνακ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα αν δυσκολεύεσαι να καλύψεις τις ανάγκες σου σε πρωτεΐνη, ειδικά στο πρωινό.

Το φυστικοβούτυρο παρέχει περίπου 7–8 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης ανά 2 κουταλιές της σούπας. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για:

την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών

τη λειτουργία του ανοσοποιητικού

τη διατήρηση της μυϊκής μάζας

Ωστόσο, δεν είναι πλήρης πρωτεΐνη, επομένως καλό είναι να συνδυάζεται με άλλες πηγές (όπως δημητριακά ολικής άλεσης) για να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.

2. Μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού

Η καθημερινή κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις χορτάτος για περισσότερο χρόνο.

Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει:

λιπαρά

πρωτεΐνη

φυτικές ίνες

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά:

επιβραδύνουν την πέψη

καθυστερούν την κένωση του στομάχου

μειώνουν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα

Τα λιπαρά καθυστερούν την πέψη, η πρωτεΐνη ενεργοποιεί ορμόνες κορεσμού και οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πιο αργή απορρόφηση των υδατανθράκων.

3. Υποστήριξη της υγείας της καρδιάς

Η καθημερινή κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπορεί να βοηθήσει την καρδιαγγειακή υγεία χάρη στα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά.

Αυτά τα λιπαρά:

μειώνουν την LDL («κακή») χοληστερόλη

αυξάνουν την HDL («καλή») χοληστερόλη

Επιπλέον περιέχει:

μαγνήσιο, που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

βιταμίνη Ε, η οποία προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτικές βλάβες

4. Καλύτερος έλεγχος σακχάρου στο αίμα

Η καθημερινή κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα.

Ο συνδυασμός ακόρεστων λιπαρών, πρωτεΐνης, φυτικών ινών μειώνει τη γλυκαιμική επίδραση γευμάτων με πολλούς υδατάνθρακες.

Έτσι, τα λιπαρά επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων, η πρωτεΐνη μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις της γλυκόζης, οι φυτικές ίνες επιτρέπουν πιο σταδιακή απορρόφηση της γλυκόζης

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι συχνές αυξήσεις του σακχάρου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.

Πιθανά Μειονεκτήματα

Τα πιθανά αρνητικά εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα και τον τρόπο κατανάλωσης.

Το φυστικοβούτυρο έχει αρκετές θερμίδες και είναι εύκολο να καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες. Αν δεν υπάρχει έλεγχος στις μερίδες, μπορεί να δυσκολέψει στόχους διαχείρισης βάρους.

Πόσο φυστικοβούτυρο είναι καλό να τρώμε;

Για τους περισσότερους ενήλικες, 1–2 κουταλιές της σούπας την ημέρα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από:

τις θερμιδικές ανάγκες

τις διατροφικές απαιτήσεις του κάθε ατόμου.

Ο έλεγχος της ποσότητας είναι σημαντικός. Είναι ένα εξαιρετικό τρόφιμο, αλλά καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο.

Επίσης, ορισμένα προϊόντα φυστικοβούτυρου περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Για την πιο υγιεινή επιλογή, προτίμησε φυστικοβούτυρο που περιέχει μόνο φιστίκια.

πηγή: realsimple