Για έναν υγιή οργανισμό το φυστικοβούτυρο σε άδειο στομάχι δεν είναι πρόβλημα, αντίθετα μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ενέργεια και αίσθημα κορεσμού.

Όταν τρώμε φυστικοβούτυρο με άδειο στομάχι, η πέψη ξεκινά σχετικά αργά σε σύγκριση με ένα τρόφιμο πλούσιο σε υδατάνθρακες.

Το φυστικοβούτυρο αποτελείται κυρίως από λιπαρά (περίπου 50%), πρωτεΐνη (γύρω στο 25%) και μικρή ποσότητα υδατανθράκων, από τους οποίους ένα μέρος είναι φυτικές ίνες. Περιέχει επίσης βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, κάλιο, φώσφορο και μικρές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β.

Μιας και δεν περιέχει πολλά σάκχαρα, το φυστικοβούτυρο δεν προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Αντίθετα, τα λιπαρά και η πρωτεΐνη επιβραδύνουν την πέψη και χαρίζουν μια πιο σταθερή και παρατεταμένη ροή ενέργειας. Γι’ αυτό αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται ότι τους «κρατάει» για ώρες και μειώνει την πείνα.

Η διαδικασία της πέψης ξεκινά στο στομάχι, όπου τα οξέα και τα ένζυμα αρχίζουν να διασπούν κυρίως την πρωτεΐνη. Επειδή όμως το φυστικοβούτυρο είναι πλούσιο σε λιπαρά, καθυστερεί η γαστρική κένωση, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται το στομάχι για να αδειάσει το περιεχόμενό του στο λεπτό έντερο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που προσφέρει αίσθημα κορεσμού για αρκετή ώρα.

Στο λεπτό έντερο, τα λιπαρά διασπώνται από τη χολή και την παγκρεατική λιπάση σε λιπαρά οξέα, τα οποία απορροφώνται σταδιακά. Η πρωτεΐνη διασπάται σε αμινοξέα και απορροφάται επίσης από το έντερο, ενώ οι φυτικές ίνες δεν πέπτονται πλήρως και συμβάλλουν στη ρύθμιση της κινητικότητας του εντέρου.

Επειδή ωστό το φυστικοβούτυρο είναι τρόφιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες, σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή καούρα όταν καταναλώνεται μόνο του, ιδιαίτερα αν υπάρχει ευαισθησία στο στομάχι ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Επίσης, η θερμιδική του πυκνότητα σημαίνει ότι ακόμη και μικρή ποσότητα αποδίδει αρκετές θερμίδες, κάτι που σημαίνει πως απαιτείται μέτρο αν κάποιος προσέχει το βάρος του!