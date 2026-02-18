Τα επιβεβαιωμένα τείχη δείχνουν ότι οι οάσεις λειτουργούσαν ως αμυντική υποδομή, υποστηρίζοντας πόλεις, χωράφια και περιφερειακές σχέσεις.

Αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη τεσσάρων οάσεων στη Σαουδική Αραβία που χρονολογούνται περίπου πριν από 4.000 χρόνια. Οι κατασκευές υποδηλώνουν έναν συντονισμένο σχεδιασμό οχυρωμένων οικισμών σε όλη τη βορειοδυτική Αραβία. Η ανακάλυψη επαναπροσδιορίζει την περιοχή ως ένα διαχειριζόμενο περιβάλλον, όπου η γη, το νερό και η εξουσία οργανώνονταν σε μεγάλη κλίμακα.

Οάσεις με τείχη: ανασχεδιάζοντας τη ζωή στην έρημο

Στη βορειοδυτική Αραβία, ερείπια τεράστιων τειχών περιβάλουν οάσεις που κάποτε στήριζαν μόνιμους οικισμούς στην έρημο.

Ο Guillaume Charloux, από το CNRS, κατέγραψε πώς πολλαπλές οάσεις με τείχη εντάσσονταν σε ένα ενιαίο οχυρωμένο μοτίβο, υποδηλώνοντας ότι τα τείχη δεν ήταν εξαίρεση αλλά επαναλαμβανόμενη στρατηγική απέναντι σε πιέσεις για τη γη και τους πόρους.

Μέτρηση τειχών και εργασίας

Ορισμένα τείχη περιέκλειαν ολόκληρες λεκάνες οάσεων, δημιουργώντας ένα όριο που μπορούσε να περιπολεί η κοινότητα. Στην οάση Al-Ayn, οι ερευνητές μέτρησαν τείχη ύψους περίπου 2 μέτρων και μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.

Παλαιές φωτογραφίες αποκάλυψαν επίσης τείχη από τούβλα σε άλλο σημείο, μήκους περίπου 1,9 χιλιομέτρων, πολύ πέρα από τα σπίτια. Τείχη τέτοιας κλίμακας απαιτούσαν συνεχείς επισκευές, συνεπώς η κοινότητα χρειαζόταν ηγέτες για τον συντονισμό εργασίας και προμηθειών.

Εντοπισμός οάσεων με τείχη από ψηλά

Από το έδαφος, πολλά τείχη μοιάζουν με χαμηλούς λόφους, αλλά οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πλήρως την καμπύλη τους γύρω από τις οάσεις. Ο Charloux συνέκρινε χάρτες Bing με εικόνες Google Earth και στη συνέχεια οι ερευνητές περπάτησαν στα σημεία για να επαληθεύσουν τις γραμμές.

Τι περιείχαν οι οάσεις με τείχη

Μέσα από τα τείχη δεν υπήρχαν μόνο σπίτια: υπήρχαν πηγές νερού, στάβλοι για κατσίκες και πρόβατα, χωράφια, δημητριακά, φρούτα και αργότερα φοινικόδεντρα. Με την περίφραξη των πόρων σε έναν διαχειριζόμενο χώρο, οι κάτοικοι μπορούσαν να περιορίσουν τη βόσκηση και να διατηρήσουν ασφαλή τα αρδευτικά κανάλια.

Τα πρώτα μεγάλα τείχη φαίνεται ότι χτίστηκαν στις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ. στο βορρά και αργότερα πιο νότια, σε ηφαιστειογενείς περιοχές.

Η δύναμη πίσω από τα τείχη

Η κατασκευή τειχών γύρω από καλλιεργήσιμες εκτάσεις δηλώνει με σαφήνεια ποιος κατέχει την οάση και ποιος πρέπει να υπακούει. Σύμφωνα με τον Charloux, οι οάσεις με τείχη αντιπροσώπευαν ένα μοντέλο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που σφράγιζε τον πλήρη έλεγχο ενός καλά αρδευόμενου και αγροτικού τοπίου από μια πολιτική οντότητα.

Καραβάνια, βασίλεια και έλεγχος

Οι οάσεις με τείχη βρίσκονταν σε εμπορικές διαδρομές, και ο έλεγχος της πρόσβασης ήταν κρίσιμος. Το μοντέλο ενίσχυε τα μελλοντικά βασίλεια των καραβανιών, εξασφαλίζοντας εφόδια για ταξιδιώτες και ζώα και παρέχοντας διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στους τοπικούς ηγέτες.

Το εμπόριο έφερε πλούτο στην όαση, αλλά αύξησε επίσης το διακύβευμα του ελέγχου και όξυνε τους ανταγωνισμούς.

Όταν τα τείχη ξεπέρασαν τις αυτοκρατορίες

Πολλά τείχη διατηρήθηκαν για αιώνες και οι μεταγενέστερες κοινότητες τα επισκεύαζαν ή τα ξαναχρησιμοποιούσαν. Κάποια συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι τον 21ο αιώνα, ενώ άλλα αντικαταστάθηκαν από νέες μορφές οχύρωσης, προσαρμοσμένες με όπλα, πολιτική και σχέδια οικισμών.

Τι παραμένει αβέβαιο

Παρά τη χαρτογράφηση, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη ακριβείς χρονολογίες για πολλά από τα τείχη και τους κατασκευαστές τους. Επιφανειακά ευρήματα κεραμικής συνδέουν κάποια μικρότερα τείχη γύρω στο 2000 π.Χ.

Όπως σημειώνει ο Charloux, η ανακάλυψη νέων οάσεων με τείχη αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα.

Μια έρημος γεμάτη πόλεις

Τα επιβεβαιωμένα τείχη δείχνουν ότι οι οάσεις λειτουργούσαν ως αμυντική υποδομή, υποστηρίζοντας πόλεις, χωράφια και περιφερειακές σχέσεις. Μελλοντικές ανασκαφές μπορεί να δείξουν ποιοι έλεγχαν κάθε όαση και πώς η συνεργασία επιβίωνε σε περιόδους έλλειψης νερού.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antiquity.

Πηγή: earth.com