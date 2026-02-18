Γνωστή έγινε η αιτία θανάτου της Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του γνωστού ηθοποιού Τομι Λι Τζόουνς. Είχε βρεθεί νεκρή σε ηλικία 34 ετών, σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο την 1η Ιανουαρίου.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το Γραφείο του Ιατροδικαστή του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η Βικτόρια, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Tommy Lee Jones, πέθανε λόγω «τοξικών επιδράσεων της κοκαΐνης», ενώ ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως «ατύχημα».

Στις 2 Ιανουαρίου, η οικογένειά της μίλησε δημόσια για την τραγική απώλεια, δηλώνοντας: «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε».

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για επείγον περιστατικό στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco την 1η Ιανουαρίου στις 2:52 π.μ. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα νεκρό άτομο που τότε δεν είχε κατονομαστεί.

Το NBC Bay Area ανέφερε αργότερα ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο πιστευόταν πως ήταν η Βικτόρια, επικαλούμενο αστυνομική πηγή. Σε ηχητικό απόσπασμα των επικοινωνιών που εξασφάλισε το People, το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί ως «code 3 για υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος». Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, η «αλλαγή χρώματος» αναφέρεται σε κυάνωση — χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα που συχνά συνδέονται με προβλήματα καρδιάς ή πνευμόνων — η οποία προκαλεί μπλε ή μωβ αποχρωματισμό του δέρματος, των χειλιών και των νυχιών, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Tommy Lee Jones και της πρώην συζύγου του, Kimberlea Cloughley. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Austin Jones, 43 ετών.

Η Βικτόρια έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του πατέρα της το 2002 Men in Black II. Αναφέρεται στους τίτλους ως «Immigrant Girl» στο γουέστερν The Three Burials of Melquiades Estrada, ενώ είχε επίσης ρόλους στις ταινίες Sorry, Haters και στην ταινία του πατέρα της του 2014 The Homesman, καθώς και συμμετοχή σε επεισόδιο του 2005 της σειράς One Tree Hill.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το People, είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ άλλων και για κατοχή ναρκωτικών.