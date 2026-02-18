Ο ηθοποιός αποφεύγει τις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε στο θέατρο για να παρακολουθήσει την παράσταση στην οποία συμμετέχει ο γιος του, Δημήτρης.

Κατά την είσοδό του στο θέατρο τον περίμενε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τον ηθοποιό να ξαφνιάζετε αρχικά, όμως στη συνέχεια να απαντάει στις ερωτήσεις της ρεπόρτερ.

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι, τι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε» είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ήταν κατηγορούμενος για δύο απόπειρες βιασμού. Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος χωρίς το δικαστήριο να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος.

