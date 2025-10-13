Η Λένα Δροσάκη μιλάει για την υπόθεση Φιλιππίδη.

Με αφορμή τη συμμετοχή της σε μια νέα θεατρική παράσταση, η ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το χο ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη.

Η Λένα Δροσάκη λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, μίλησε για την κοινωνία, το γιο της και τον πρώην σύζυγό της Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ενώ απάντησε και στα ερωτήματα, αναφορικά με την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Όσα ανέφερε η Λένα Δροσάκη

Αρχικά λοιπόν η ηθοποιός, μίλησε εν συντομία για το ρόλο της και την υπόθεση της παράστασης, λέγοντας πως θίγει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για την κοινωνία και τον γιο της, ανέφερε πως οι εξελίξεις και τα όσα λαμβάνουν χώρα καθημερινά, είναι κάτι που της προκαλέι φόβο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προφανώς και με φοβίζει και με τρομάζει, δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι να κυκλοφορήσουμε. Το να κυκλοφορείς στο δρόμο με φόβο μη σου συμβεί κάτι, μη συμβεί κάτι στο παιδί μου, μη γίνει κάτι στο σχολείο. Θα το μάθω; Θα με ενημερώσουν; Θα έχω συνεννόηση με τους γονείς… Προφανώς και με τρομάζει…».

Αναφορικά με την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, η ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα του Χάρη Λεπιδάκη, σχετικά με το αν της έχει αφήσει κάποιο «στίγμα» στη ζωή της και το αν η έκθεση σε σχέση με αυτό είναι κάτι που το ήθελε: «Δεν εκτέθηκα μόνο εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κορίτσια, αγόρια που ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια το να μιλήσουμε δυνατά και όταν μιλάς «φωναχτά» -όπως λέει και το έργο που παίζουμε τώρα- υπάρχει μια τρομερή έκθεση. Απλώς αυτή η έκθεση έχει επιφέρει μια τρομερή ανακούφιση, μια σύνδεση έρχεται από αυτό το πράγμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ξέρω αν μου έχει αφήσει στίγμα όλο αυτό, αλλά αφήνει αποτύπωμα σίγουρα. Όχι μόνο σε εμένα, μέσα μου, αλλά και πάρα κάτω, ανοίγει ένας δρόμος. Το να μιλάμε δυνατά. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Τα συναισθήματα, είναι πάρα πολύ πάνω ακόμα. Όταν βιώνεις τόσο σκληρά και έντονα γεγονότα, χρειάζεσαι τον ίδιο χρόνο για να τα βιώσεις και να «καθίσουν» λίγο τα πράγματα. Απλώς, με αφορμή αυτό που ρώτησες, το έργο που παίζουμε τώρα, έχει μέσα και αυτό, ότι δεν μιλάμε, δεν μιλάμε ανοιχτά. Αν δε μιλάμε τα πράγματα περιπλέκονται και κρύβονται…», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh95rj9cx81?integrationId=40599y14juihe6ly}