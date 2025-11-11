Η μέρα μετά τις αποχωρήσεις στο πλατό της εκπομπής «Το ‘χουμε» και η ατάκα όλο νόημα του Κώστα Τσουρού.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο «καλησπέρισε» ο Κώστας Τσουρός τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των συζητήσεων, έχει έρθει αυτή την εβδομάδα η εκπομπή «Το ΄χουμε», καθώς, μόλις σε λίγες ημέρες, τρεις από τους συνεργάτες του παρουσιαστή, αποχώρησαν οικιοθελώς από το εγχείρημα.

Η Άννα Κανδύλη, ήταν η πρώτη που αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ενώ ο Κώστας Τσουρός, είχε αναφέρει εκ των υστέρων, ότι θα δίνει το παρών στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη, ήρθε για να ταράξει τα νερά στην εκπομπή, ενώ η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, έκανε μία σχετική ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – όπου και εξηγούσε τους λόγους πίσω από την απόφαση του. Τον Χάρη Λεμπιδάκη ωστόσο, ακολούθησε και ο Στέργιος Σαμαρτζής.

Ατάκα «φωτιά» από τον Κώστα Τσουρό

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στον «αέρα» της εκπομπής, ο Κώστας Τσουρός, ξεκίνησε να μιλάει, έχοντας το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, ωστόσο η ατάκα που ακολούθησε, στάθηκε αφορμή για γέλια στο πλατό.

«Καλησπέρα και σήμερα εδώ στο «Το ‘Χουμε!». Τι κάνετε παιδιά πώς είστε; Είστε και οι τέσσερις εδώ σήμερα βλέπω, πολύ καλά πάμε. Ήρθατε και μια χαρά θα συνεχίσουμε όλοι μαζί», είπε ο παρουσιαστής, απευθυνόμενος στους συνεργάτες του και ξέσπασε σε γέλια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5wxqyda9ll?integrationId=40599y14juihe6ly}