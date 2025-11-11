Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός για το επερχόμενο Survivor και τους «Επαρχιώτες V. s Αθηναίους»!

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, ο γνωστός παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, ο οποίος και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Κύριο θέμα της συζήτησης, υπήρξε η τηλεοπτική πορεία του παρουσιαστή, ενώ ο ίδιος, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για το επερχόμενο Survivor, το οποίο φέτος, έρχεται ανανεωμένο, με δύο διαφορετικές ομάδες, και όχι τους «Διάσημους – Μαχητές».

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός για το Survivor 2026

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα teaser, που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός, οι ομάδες φέτος θα χωρίζονται σε «Επαρχιώτες και Αθηναίους», κάτι το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σχόλια σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Λιανός, ανέφερε μεταξύ άλλων, πως εκείνος ήταν που δεν ήθελε να προβληθεί το πρόγραμμα και πάλι με τον ανταγωνισμό μεταξύ «διάσημων και μαχητών», ενώ ο τοπικισμός, όπως δηλώνει, είναι στο DNA των ανθρώπων: «Πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που το σκέφτηκαν (σ.σ για το όνομα), αλλά είναι ένας διαχωρισμός καθαρά τοπικιστικός, που κυλάει και λίγο μέσα στο DNA μας. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όταν λες κάποιον επαρχιώτη, αυτό έχει αρνητικό πρόσημο….»

«Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι love-to-hate στα social media. Προσωπικά το αγαπώ και συνδέομαι συναισθηματικά – κακώς, θα έπρεπε να το δω σαν μια απλή δουλειά», σημείωσε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Ίσως η λέξη επαρχιώτης να τσιγκλάει, αλλά πώς αλλιώς να το πούμε; Όλα αυτά περί διχασμού είναι ακραία, υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα που μας χωρίζουν. Το «Αστοί – Επαρχιώτες» είναι αστείο. Δεν ήθελα να ξαναγίνει Survivor με Διάσημους και Μαχητές».

