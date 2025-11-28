Για την ανοδική πορεία στην καριέρα του μετά το Survivor μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Για τον τρόπο με τον οποίο τον βοήθησε το Survivor και την πορεία του στην τηλεόραση μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο πρώην παίχτης του διάσημου παιχνιδιού επιβίωσης, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότη του, Φάνη Λαμπρόπουλο, όπου και αποκάλυψε πως το Survivor, του έδωσε το έναυσμα να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο, ενώ του «άνοιξε και την πόρτα» για να ακολουθήσει μία καριέρα στην τηλεόραση.

Ο ίδιος, αποκάλυψε, πως ήδη από το 2018, έχει σημειώσει μία μακρά πορεία στην μικρή οθόνη, με σημαντικές συνεργασίες, ενώ βρίσκεται μεταξύ άλλων και στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Όσα αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος

Μιλώντας λοιπόν για το Survivor, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, σημείωσε πως το παιχνίδι του άλλαξε η ζωή προς το καλύτερο, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως παλαιότερα χρειαζόταν να δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από ότι σήμερα: «Οφείλω τα πάντα στο Survivor, γιατί όντως μου άλλαξε τη ζωή. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου, μεταξύ μας. Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν δουλεύω δεκάωρα και δωδεκάωρα, όπως παλιότερα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά. Καταρχάς, μου έχει δώσει την επικοινωνία με τον κόσμο».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε, πως στην πραγματικότητα, ήταν ένας πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος, που δυσκολευόταν να εκφραστεί, ωστόσο όλα άλλαξαν με τη συμμετοχή του στο ριάλιτι: «Εγώ γενικά είμαι ένας πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος, πολύ εσωστρεφής, οριακά ακοινώνητος. Το παιχνίδι με βοήθησε και κοινωνικοποιήθηκα κάπως, γιατί ήρθα σε επαφή με κόσμο, μίλησα, έπιασα δουλειά στην τηλεόραση που με έκανε ακόμα καλύτερο. Εξελίχθηκα σαν άνθρωπος. Είμαι ευγνώμων που το έζησα σαν παιχνίδι και ευγνώμων για ό,τι πήρα μετά».

Αναφερόμενος μάλιστα στην καριέρα του στην τηλεόραση, θυμήθηκε μερικές από τις συνεργασίες του, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου: «Survivor πρώτα, και μετά κάναμε μια χρονιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο ΣΚΑΪ, το Survivor Πανόραμα και το Εδώ. Και από το ’18 πήγα στη Σίσσυ Χρηστίδου και δεν έφυγα ποτέ. Είμαι 7 χρόνια στην εκπομπή. Δεν την έχω δει ερωτικά, είμαστε οικογένεια. Είναι κουκλάρα κι από τις πιο ωραίες Ελληνίδες. Δεν σου βγάζουν όλες οι γυναίκες το ερωτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

