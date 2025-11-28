Είναι γεγονός! Μία μέρα την εβδομάδα δεν είναι αρκετή για το GNTM 2025 - Από 3 Δεκεμβρίου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.

Η Παρασκευή μόνο δεν είναι αρκετή! Το GNTM 6, πιο ανανεωμένο από ποτέ, έρχεται και σε νέα ημέρα.

Το πιο ανατρεπτικό project, έρχεται για να δώσει πνοή σε δύο βραδιές μέσα στην εβδομάδα, με το πρόγραμμα να προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star.

Ακόμη περισσότερη μόδα, ανανεωμένες δοκιμασίες και ένα πλατό που παίρνει φωτιά…

Ο τηλεοπτικός σταθμός, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, το βράδυ της Πέμπτη 27 Νοεμβρίου μέσα από το Instagram, λίγες ώρες πριν τα μοντέλα, αντικρίσουν την καινούργια τους εμφάνιση για να υποδυθούν στον αέρα – κυριολεκτικά – τους 12 θεούς του Ολύμπου.

«Οι μέρες προβολής του #GNTMgr αλλάζουν! Από εδώ και πέρα, Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή στις 21:00 στο @starchanneltv !

Ποιος θα φτάσει στην κορυφή;»

{https://www.instagram.com/p/DRkYDOvDXs6/}

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, τα μοντέλα αποκτούν εμπειρία και οι κριτές δυσκολεύονται να πάρουν την απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος που αποχωρεί.

Όλες οι εξελίξεις από 3 Δεκεμβρίου – Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, στο πιο ανανεωμένο fashion project του Star.