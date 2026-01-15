Για την τηλεοπτική επικαιρότητα, την Ελίνα Παπίλα και τους influencers στο ραδιόφωνο, μίλησε η Τζώρτζια Γεωργίου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», μίλησε η Τζώρτζια Γεωργίου, όπου και παραχώρησε την άποψή της σχετικά με τα όσα συνέβησαν λίγο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με την Ελίνα Παπίλα.

Υπενθυμίζεται πως στην αρχή της εβδομάδας η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής «The View», απάντησε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, σε δημοσιογράφο της εκπομπής, «Το πρωινό», ο οποίος σχολίασε την επιθυμία της πως θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Λιάγκα.

Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, μέσα από το απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής η Τζώρτζια Γεωργίου, ανέφερε: «Με βάση ποιο κριτήριο ειπώθηκε στο Πρωινό ότι είναι αποτυχημένη παρουσιάστρια η Ελίνα Παπίλα; Με βάση τα νούμερα; Θα μπορούσε να πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Ομπάμα, γίνεται;»

Και συνέχισε: «Ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται όσο ψηλά θέλει, αν θα τα καταφέρει είναι άλλο θέμα. Η Ελίνα δεν ήταν παρουσιάστρια ποτέ, ήταν ραδιοφωνική παραγωγός. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι και με τι το συγκρίνεις. Αν τη συγκρίνεις με την Ελένη Μενεγάκη, είναι ανούσια η σύγκριση. Αν τη συγκρίνεις με την Ελίνα του πέρυσι, φαντάζομαι θα έχει γίνει καλύτερη».

Η ίδια, σε δεύτερο χρόνο απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το γεγονός πως πολλοί influencers και άτομα που ασχολούνται με τα social media, εισέρχονται στο χώρο του ραδιοφώνου: «Αν με ρωτάς, αυτό δεν το καταλαβαίνω γενικότερα. Όταν ξεπηδούν άτομα από τα social media, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά που κάνουμε εμείς γιατί προϋποθέτει να έχεις κάποια γνώση στο ραδιόφωνο, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο. Και αυτό κάπως, δεν θα σου πω «με ενοχλεί», με ξενίζει. Δηλαδή μπορώ εγώ αύριο να ανέβω στο σανίδι; Και δεν μπορεί να είναι κριτήριο οι followers για να πάρεις μία δουλειά. Και έχουμε δει και πολύ κόσμο, να μην τα καταφέρνει στην τηλεόραση ενώ μπορεί να έχει χιλιάδες followers».

