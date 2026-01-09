Ενοχλημένη η Ελίνα Παπίλα με την εκπομπή «Το Πρωινό» - Η ανάρτησή της.

Την απάντησή της έδωσε η Ελίνα Παπίλα σε σχόλιο που ακούστηκε για το πρόσωπό της από δημοσιογράφο της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα, η Ελίνα Παπίλα, φαίνεται πως έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εν λόγω εκπομπής το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, όταν ολοκληρώθηκε το «Real View». Τα όσα ανέφερε, προβλήθηκαν στο «Πρωινό» την επόμενη ημέρα, ωστόσο οι δηλώσεις της έφεραν την αντίδραση ενός από τους δημοσιογράφους που παρουσιάζονται στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Πάνος Κατσαρίδης λοιπόν, φαίνεται να αντέδρασε αρνητικά όταν η Ελίνα Παπίλα, ανέφερε πως θα ήθελε να πάρει συνέντευξη στο vidcast της από τον Γιώργο Λιάγκα.

Η αντίδραση της Ελίνας Παπίλα

Η απάντησή της λοιπόν, έφερε την αντίδραση του Πάνου Κατσαρίδη, ο οποίος και σχολίασε: «Άρα τώρα τι μας είπε η Ελίνα Παπίλα; Ότι θέλει να κάνει συνέντευξη σε σένα, στον Γρηγόρη και τα λοιπά, αυτό μας είπε; Δεν μπορώ τώρα να δω την Ελίνα Παπίλα να νιώθει παρουσιάστρια που θα κάνει συνέντευξη στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου. Νιώθω ότι έχει χάσει λίγο το μέτρο. Ας κάνει μία συνέντευξη να βγάλει μια είδηση, ας κάνει με συνέπεια κάποια πράγματα και μετά να θέλει να πάρει τους κορυφαίους. Είναι μία μέρα που βλέπουμε από το πρωί, μια εβδομάδα μάλλον, που βλέπουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, έχουν περάσει από μπροστά μας πολύ μεγάλες τηλεοπτικές αξίες. Το θεωρώ έπαρση και υπερφίαλο και ότι δεν υπάρχει γνώθι σ’ αυτόν. Αυτό είπα. Εγώ είπα ότι η Παπίλα έκανε podcast γιατί δεν πήγε καλά στην τηλεόραση, έκανε δύο προσπάθειες που δεν πήγανε καλά».

Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λιάγκας, ανέφερε: «Ότι ο κάθε πικραμένος που θα ήθελε να ‘ναι στην τηλεόραση βγάζει και λέει κάνω ένα podcast και φωνάζει και τρεις φίλους και ξαφνικά νομίζει ότι είναι ο Larry King. Πίστεψέ με, η κοινωνία των ανθρώπων αυτών, αν δεν τους πρόβαλε καμία τηλεοπτική εκπομπή και είχανε μόνο το 18-25 να τους βλέπει τα παιδάκια, θα ήταν τελείως διαφορετική».

Στην εν λόγω συζήτηση, η Ελίνα Παπίλα, απάντησε δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου και παραχώρησε το απόσπασμα της εκπομπής για να υπερασπιστεί σε δεύτερο χρόνο τον εαυτό της.

Η ίδια λοιπόν αναφέρει αρχικά: «Χθες το βράδυ, μετά την εκπομπή «Real View», με περίμενε μία κάμερα έξω από το κανάλι, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και πάρα πολύ ευγενικά και με όλη μου την καλή διάθεση, κάθισα να μιλήσω στην ευγενέστατη δημοσιογράφο και να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έθεσε. Και μεταξύ άλλων, είπα εγώ στη δημοσιογράφο που με ρώτησε, σε ποιον θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στο «Unblock», είπα εγώ στον Γιώργο Λιάγκα. Τόλμησα να πω… ότι θα ήθελα να πάρω συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα… Ποια νομίζω ότι είμαι;», σημείωσε, ενώ αμέσως μετά πρόβαλε στο βίντεο ένα σύντομο στιγμιότυπο από την εκπομπή του «Πρωινό».

Και συνέχισε: «Να μου δώσει μία λίστα ο κύριος Πάνος Κατσαρίδης και να μου πει μέχρι πού μου επιτρέπεται να πάω. Μέχρι που μπορώ να φτάσω. Μέχρι πού δικαιούμαι εγώ να ονειρεύομαι και να ελπίζω για τη δουλειά μου; Ας ηρεμήσουμε λιγάκι… Δεν είπα ότι θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Χριστό. Από τον Γιώργο Λιάγκα είπα ότι θα ήθελα να πάρω μια συνέντευξη. Ας χαλαρώσουμε λίγο».

Παράλληλα, απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν περί αποτυχίας και έπαρσης λέγοντας: «Και επειδή επικαλεστήκατε τον Γιώργο Παπαδάκη και όλους τους μεγάλους και σπουδαίους αυτούς ανθρώπους, με ποια συμπεριφορά πιστεύετε ότι θα αισθάνονταν πιο άβολα; Με τη δική μου, που ονειρεύομαι, που δουλεύω, που προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, που προσπαθώ μόνη μου γι’ αυτό; Ή με τη δική σας που κάθεστε και σχολιάζετε τόσο άσχημα έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε;».

Εξήγησε μάλιστα πως με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Πάνο Κατσαρίδη, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ: «Με τον κύριο Κατσαρίδη εγώ δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε καλησπέρα. Και με λέει αποτυχημένη, ότι είμαι ψώνιο, ότι έχω έπαρση, ότι δεν έχω το γνώθι σ’ αυτόν και άλλα διάφορα που ακούστηκαν το πρωί…».

«Αν είμαι ο κάθε πικραμένος, που είπε ο Γιώργος Λιάγκας, που αποφάσισα να κάνω vidcast με δυο-τρεις φίλους μου, γιατί απέτυχα στην τηλεόραση, θα φανεί στην πορεία», ανέφερε η Ελίνα Παπίλα κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Η ίδια μάλιστα, δεν δίστασε να υπενθυμίσει στους διαδικτυακούς της φίλους, πως παλαιότερα, της είχε ζητηθεί από την εκπομπή «Το Πρωινό», υλικό από την δική της δουλειά: «Και να θυμίσω ότι το καλοκαίρι, όταν έκανα συνέντευξη τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου στο «Unblock», με είχαν καλέσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μου είχαν ζητήσει το τρέιλερ τότε, να το έχουν πριν από όλους τους υπόλοιπους για να το προβάλουν. Εμένα με πήραν οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα χθες και μου ζήτησαν πάρα πολύ ευγενικά, αν μπορώ να σταματήσω μετά το «Real View», 12:30 τη νύχτα, να κάνω κάποιες δηλώσεις στην κάμερα. Και αυτό έκανα.

«Τώρα, αυτό, το να το παίρνεις την επόμενη μέρα και να μιλάς τόσο άσχημα για έναν άνθρωπο που φιλοξένησες στην εκπομπή σου με τις δηλώσεις του, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία. Αυτό είναι κάτι άλλο... Και σίγουρα δεν είναι ωραίο, είναι στενάχωρο και λυπηρό. Αυτά. Και καλή μας χρονιά», τόνισε κλείνοντας το βίντεο η Ελίνα Παπίλα.