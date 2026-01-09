Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια της Eurovision για την Ελλάδα.

Όλα φαίνεται να έχουν πάρει το δρόμο τους για τον Εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με τους 28 συμμετέχοντες να έχουν ήδη συστηθεί μία φορά στο κοινό, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να παρουσιάσουν και ολόκληρα τα τραγούδια τους, ένα εκ των οποίων θα εκπροσωπήσει τη χώρα τον Μάιο του 2026, στην Βιέννη.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα μεταφέρει η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» τους ΟΡΕΝ, το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα ακουστούν ολόκληρα, για πρώτη φορά τα 28 κομμάτια των υποψηφίων για την Ελλάδα.

Eurovision 2026: Πότε θα προβληθεί ο Εθνικός τελικός

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΡΤ, φαίνεται να έχει δώσει την τελική της απάντηση σχετικά με το ποια θα είναι η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει τα τρία show της Eurovision με την MAD να αναλαμβάνει τα ηνία, όπως είχε πραγματοποιηθεί και για το 2025.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται και πάλι από την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί.

Οι φήμες ωστόσο μέχρι και σήμερα ήθελαν τους ημιτελικούς στις αρχές του Φεβρουαρίου, όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα, αναμένεται για πιο μετά μέσα στο μήνα, κοντά στις 15 Φλεβάρη.

Η καθυστέρηση αυτή, δεν φαίνεται να προκαλεί κάποιο πρόβλημα, ωστόσο η τελική επιλογή θα πρέπει να παραδοθεί στην EBU μέχρι και τις αρχές Μαρτίου.

Στο σήμερα, οι καλλιτέχνες έχουν μπει στη διαδικασία να οπτικοποιήσουν τα τραγούδια τους, τα οποία θα προβληθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ.

