Έκανε haul στο TikTok με το δώρο του Δημήτρη - Ρομπέρτο.

Την ονομαστική εορτή είχε η Ιωάννα Τούνη και έλαβε πολλά δώρα και φυσικά, κι ένα από τον σύντροφό της Δημήτρη. Με αφορμή το δώρο που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη από τον αγαπημένο της, η διάσημη influencer μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της φροντίδας στις σχέσεις. «Eύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επέλεξε να δείξει δημόσια το δώρο που έλαβε από τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

