Το θύμα της επίθεσης δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει κανέναν από τους κατηγορούμενους ως δράστες της επίθεσης.

Την αθώωση επτά κατηγορούμενων για οπαδική επίθεση σε βάρος τεσσάρων ατόμων το καλοκαίρι του 2019 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η επίθεση είχε εκδηλωθεί σε βάρος τεσσάρων οπαδών του Άρη μετά το τέλος της αναμέτρησης της ομάδας τους, όταν η παρέα είχε πάει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για φαγητό και δέχτηκε απρόκλητα επίθεση από τα επτά άτομα, τα οποία έφεραν διακριτικά αντίπαλης ομάδας.

Ο 27χρονος, τότε 20χρονος, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και κυρίως στο κεφάλι, με μεταλλικές και ξύλινες ράβδους, ενώ την ώρα που ήταν αιμόφυρτος, οι δράστες επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε. Μάλιστα, το θύμα είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να μείνει σε κώμα για πάνω από μια εβδομάδα.

Στην απολογία τους, οι κατηγορούμενοι, 26 έως 33 ετών, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο 27χρονος, σήμερα, νεαρός σημείωσε ότι δεν αναγνωρίζει κανέναν από τους επτά, ενώ στις απολογίες τους οι ίδιοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο συμβάν. Έτσι, αθωώθηκαν για την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με την οποία παραπέμφθηκαν να δικαστούν.

Απαλλακτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως.