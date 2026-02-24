Συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Τέσσερις ανήλικοι, αλλά και οι γονείς τους, συνελήφθησαν για επίθεση με οπαδικά κίνητρα στην Ηγουμενίτσα τη Δευτέρα (23/02).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, οι τρεις ημεδαποί και ο ένας αλλοδαπός κατηγορούνται για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, παράνομη βία, κλοπή και απειλή, ενώ συνελήφθησαν επιπλέον και τέσσερις από τους γονείς τους, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι τέσσερις ανήλικοι προσέγγισαν έναν συνομήλικό τους, υποστηρικτή αντίπαλης ομάδας, και αφού εμπόδισαν τη διαφυγή του, τον απομόνωσαν, τον απείλησαν και του έκλεψαν αυτοκόλλητα της ομάδας του.

Λίγη ώρα αργότερα ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.