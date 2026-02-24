Ο Αλέκος Συσσοβίτης σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τις εξελίξεις και το ρόλο του στη σειρά «Πόρτο Λεόνε».

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο Ηλίας Καπετανάκος, ο άρχοντας της Τρούμπας στη σειρά του Alpha «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν προσκεκλημένος της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή. Άνθρωπος της νύχτας, σκληρός κι αποφασιστικός ο Ηλίας Καπετανάκος, όποιος δεν πάει με τα νερά του, πληρώνει ακριβό τίμημα.

Ο θάνατος του Στράτου τον χτυπάει σαν αστροπελέκι και τον οδηγεί στην κατάρρευση… Όμως στέκεται ξανά στα πόδια του και οι εξέλιξες τον φέρνουν στο προσκήνιο των γεγονότων! Απόψε στις 22:30 θα δούμε το πώς!

Ο Γρηγόρης έφυγε από τη ζωή, πώς νιώθει ο Ηλίας Καπετανάκος; Είναι ικανοποιημένος;

«Ο Καπετανάκος δήλωσε ότι τώρα θα υπάρχει αντεκδίκηση» απαντά ο Αλέκος Συσσοβίτης.

«Πραγματικά εκείνες τις εποχές, και δη στην Τρούμπα, γινόταν μάχη. Οι Μανιάτες με τους Κρητικούς για τη διεκδίκηση της Τρούμπας έπαιζαν πιστολίδια, σφαζόταν, ήταν πολύ έντονη εκείνη η περίοδος. … Ο Καπετανάκος περιμένει από την άλλη οικογένεια (τους Βουλγαραίους) το χτύπημα. Θαύμασα το ότι είναι τόσο στωικός. Άφησε τη γυναίκα του χωρίς να του πει τι θα κάνει. Την εμπιστεύτηκε και την άφησε να πράξει».

Στη συνέχεια: «Είδε όμως ότι οι πράξεις της έτσι θα επιφέρουν κακό γιατί τις έκανε δημόσια, όπως της είπε. Οπότε αυτός νομίζω ότι θα προσπαθήσει να προφυλάξει την οικογένεια. Είναι βασικό αυτό. Και την Τρούμπα, το μαγαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την οικογένεια. Και την καριέρα του. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα μαγαζιά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος που έβρισκε μεροκάματο. Δηλαδή δουλεύαν στην Τρούμπα γύρω στις 500 γυναίκες οι οποίες έστελναν λεφτά στα χωριά, στα σπίτια τους. Δεν είχανε να φάνε ούτε αυτές ούτε οι οικογένειές τους. Οπότε έκαναν οποιαδήποτε δουλειά -και ξέρουμε τα δουλειά κάνανε. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι εργοδότες που τους βοηθούσαν σε αυτό και τους δίνανε δουλειά, άρα έχει μια τεράστια ευθύνη ο Καπετανάκος, για το πώς θα προστατέψει όλον του τον κοινωνικό περίγυρο και τη δουλειά και τις γυναίκες του και όχι μόνο και την οικογένειά του».

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, αναφερόμενος στον τρόπο που προσέγγισε τη σκηνή που θρηνεί πάνω από τον τάφο του γιου του, Στράτου, μίλησε για τον τρόπο που δούλεψε: «Στη δική μας τέχνη χρειάζονται 2 πράγματα: να έχει κανείς ένα βαθύ παρελθόν, άρα να έχει βιωματικά κάποιες εμπειρίες έτσι ώστε να τις καταθέσει. Αν πάει όμως προκατειλημμένος με ένα βαθύ συναίσθημα να παίξει και μόνο αυτό, δεν θα μπορεί πολύ εύκολα να υπάρξει στο τώρα στη σκηνή. Άρα εγώ έπρεπε να κουβαλάω κάτι από πριν αλλά και να είμαι και παρόν, στο τώρα. Αυτή είναι η δουλειά της υποκριτικής» υπογραμμίζει.

Και προσθέτει τη δική του αναφορά, στο πώς προσέγγισε κι ερμήνευσε τη σκηνή. «Όταν ο πατέρας μου πέθανε, ο θείος μου πάνω από τον τάφο του πατέρα μου, σπάραξε – ένας άνθρωπος δυνατός, ένας βράχος που δεν τον σταμάταγε τίποτα, ένας βαρύς οικοδόμος που σήκωνε καροτσάκια ολόκληρα, κατέρρευσε. Εμένα αυτή η εικόνα, ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου, αλλά και ευρισκόμενος μέσα σε μία κηδεία. Είναι πολύ ευαίσθητες αυτές οι στιγμές. Εγώ δεν έχω δικό μου παιδί, αλλά τόλμησα να μπω στην ψυχολογία του πατέρα μου αν τυχόν έχανε εμένα. Οπότε το να βλέπεις νεκρό το παιδί σου, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι ότι είναι πιο σπαρακτικό από το να δει ο γιος τον πατέρα. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, η φυσική εξέλιξη».

Βλέπουμε ότι και ο γιος του, ο Αντρέας, πέφτει στα δίχτυα της Άντζελας/ Αγγελικής. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Καπετανάκος;

«Αχ τι κάνει η ομορφιά!... Ευτυχίσαμε να έχουμε έναν τρομερό ηθοποιό και ένα πολύ ευαίσθητο παιδί (Δημήτρης Σέρφας στο ρόλο του Αντρέα), το οποίο μας αγκάλιασε και τον αγκαλιάσαμε τόσο πολύ. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δίνουμε διάσταση και υπόσταση στους ρόλους που παίζουμε. Άμα δεν έλθουνε ψυχούλες να αγκαλιαστούνε, να δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό, ο θεατής δεν μπορεί να δει κάτι σημαντικό, οπότε αυτό το παιδί, ο Δημήτρης Σέρφας, έδωσε ποικίλη προσέγγιση στο ρόλο του. Οπότε ας δούμε τι καλό θα συμβεί».

Υπάρχει και η Ρίτα στο κόλπο… «Η Ρίτα, η οποία είναι … α παπαππα…. από ‘κει που δε την περιμέναμε. Φαντάσου ότι ο Καπετανάκος, ο οποίος είναι έμπειρος και δεν… Ενώ είναι έμπειρος» δεν έχει καταλάβει!

