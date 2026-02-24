«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια –Δυνατές εξελίξεις – Το πάθος Γαλήνης και Γιάμαρη εξωτερικεύεται. Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Όσα θα δούμε απόψε στο 35ο επεισόδιο της σειράς «Πόρτο Λεόνε».

Η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα ζητούν από τον Γιάµαρη να αφήσει τον Μπαρδάκο ελεύθερο και να καταστρέψει όποια στοιχεία τον ενοχοποιούν.

Ο Γιάμαρης θέλοντας να σταματήσει να είναι υποχείριο της οικογένειας Καπετανάκου, παύει τις συναλλαγές που είχε µέχρι σήµερα μαζί τους, όµως ο Καπετανάκος δε σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει έτσι απλά.

Ο Μανώλης στήνει καρτέρι στον Λάζαρο για την επόµενη φορά που θα εμφανιστεί ξανά στην Τρούµπα, ενώ η Λένα καταλαβαίνει ότι η µμετανάστευση της Ξένης µε το µωρό της στην Αυστραλία, ήταν από την αρχή ένα ψέμα.

Ωστόσο, ο Χρόνης εισχωρεί στην εταιρεία Βούλγαρη και σε µια συνάντησή του µε τον Αρχοντή µαθαίνει την πραγματική δουλειά που κάνει η Βούλα τα βράδια. Η Βούλα προσπαθεί να παρηγορήσει την φίλη μετά από το χαμό του Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης).

{https://www.youtube.com/watch?v=ZpGtMwghy9g}

Πλέον, το μόνο που θέλει είναι να φύγει, το συντομότερο δυνατόν, μακριά απ’ όλα… Η Άντζελα περιµένει το εισιτήριό της από τον Αντρέα για να φύγει, αγνοώντας, όµως, έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό του, που τον στέλνει στο νοσοκομείο.

Εντωμεταξύ, η Ματίνα µαθαίνει από την Ασηµίνα ότι ο Αντρέας τελευταία επισκέπτεται στα κρυφά µια κοπέλα σε µια πολυκατοικία.

Όσο η Γαλήνη και ο Γιάμαρης έρχονται κοντά, ο Βούλγαρης, έχοντας στα χέρια του τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την προδοσία της γυναίκας του, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του µ’ έναν παράδοξο και σαδιστικό τρόπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=7wrDlRyQ0kU}

Στο σπίτι του Γιάμαρη η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) και ο Σπύρος (Βασίλης Μπισμπίκης) έχουν έρθει πολύ κοντά κι ανοίγουν ο ένας στον άλλον την καρδιά του με τρυφερότητα κι ένα πάθος που μόλις έχει αρχίζει να εξωτερικεύεται…

Ξαφνικά, ακούγεται το κουδούνι της πόρτας, κι αφού κρύψει την Γαλήνη, ο Σπύρος ανοίγει για να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με την Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) και τον έμπιστό της Στελάρα (Δημήτρης ΚΑπετανάκος).

Με σκληρότητα, κυνισμό και μία υφαίρπουσα απειλή η Αλεξάνδρα ζητά από τον Σπύρο Γιάμαρη να παραβεί το καθήκον του, θυμίζοντάς του ότι τον πληρώνουν και είναι ουσιαστικά στη δούλεψή τους…

{https://www.youtube.com/watch?v=G_388h9C8LI}

Η Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) προσπαθεί να παρηγορήσει την φίλη μετά από το χαμό του Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης). Η Άντζελα όμως (Ιζαμπέλα Φούλοπ) είναι απαρηγόρητη γιατί οι ενοχές έχουν φωλιάσει για πάντα στην καρδιά της.

Το σχέδιο εκδίκησης της Αλεξάνδρας, εκτός από τον Γρηγόρη, χτύπησε καίρια και τη ζωή της Άντζελας, μια που η κοπέλα είχε καταλάβει ότι ο Γρηγόρης δεν ήταν υπαίτιος για το θάνατο του Στράτου, η ψυχή του ήταν καθαρή κι αγνή σαν του μικρού παιδιού. Όταν ο έρωτας ήρθε στην καρδιά της, ήταν πια πολύ αργά.

Η μοίρα του Γρηγόρη είχε σφραγιστεί οριστικά κι αμετάκλητα από την Αλεξάνδρα.

Η Άντζελα, με ειλικρινή δάκρυα στα μάτια, λέει στην φίλη της, πόσο μετανιώνει και πόσο λυπάται που δεν κατάφερε να τον σώσει. Πλέον, το μόνο που θέλει είναι να φύγει, το συντομότερο δυνατόν, μακριά απ’ όλα…

{https://www.youtube.com/watch?v=dNtdEG8htp4}

Στη συζυγική τους κρεβατοκάμαρα, ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) περιμένει τη Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) και προσπαθεί να την πείσει ότι θα πρέπει να έχουν δύναμη και κουράγιο μετά το χαμό του Γρηγόρη και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να συνεχίσουν τη ζωή τους, μαζί, πάντα μαζί.

Ο Ντίνος έχει παραλάβει το ανώνυμο πακέτο με τις φωτογραφίες της Γαλήνης στην αγκαλιά του Σπύρου Γιάμαρη κι έχει δει τα παθιασμένα τους φιλιά. Τα λόγια του προς την Γαλήνη είναι στο πλαίσιο ενός σατανικού παιχνιδιού για να την εκδικηθεί.

Τολμά, να της προτείνει, λίγες μέρες μετά την ταφή του γιου τους, να προσπαθήσουν ν’ αποκτήσουν ένα παιδί… Κλειδώνει αποφασιστικά την πόρτα του δωματίου τους, ενώ η Γαλήνη τον κοιτά αποσβολωμένη…