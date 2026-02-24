«Σοβαρές ενδείξεις τέλεσης της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση», αναφέρει το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής κατέδειξε ότι δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην Υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμα που κατέθεσε στην εξεταστική για το σκάνδαλο με τα παράνομα βοσκοτόπια και τις μαϊμού επιδοτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αιτείται την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και αναφέρεται σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, για τον Μάκη Βορίδη, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από τις ένορκες καταθέσεις και τις αναφορές προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από έγγραφα που συνδέονται με κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όσον αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ».

Το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ