Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε απώλειες 0,64%.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.259,13 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,64%. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 411,49 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 37 εκατ. ευρώ αφορούσαν 19 πακέτα, κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 67,74 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 52 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 83 υποχώρησαν, ενώ 67 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας το αρνητικό ισοζύγιο της συνεδρίασης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,8% στις 5.745,47 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 2.746,04 μονάδες με απώλειες 0,28%.

Η εικόνα επιδεινώθηκε αισθητά στο τέλος, με τις τράπεζες να οδηγούν την πτώση και τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει νέα ισχυρή διόρθωση της τάξης του 3,31%, κλείνοντας στις 2.511,28 μονάδες. Ενδεικτικό της συγκέντρωσης του ενδιαφέροντος στον κλάδο ήταν το γεγονός ότι σχεδόν το 70% του ημερήσιου τζίρου πραγματοποιήθηκε στον τραπεζικό δείκτη.

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πτώση 4,16% στα 13,70 ευρώ, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 3,61% στα 3,60 ευρώ, η Πειραιώς κατά 3,53% στα 7,81 ευρώ και η Eurobank κατά 2,94% στα 3,82 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν και οι λοιπές τραπεζικές μετοχές, με την Τράπεζα Κύπρου, την Optima και την Credia να κινούνται επίσης χαμηλότερα.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και ο ΟΠΑΠ, ο οποίος υποχώρησε κατά 4,36% στα 15,59 ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Metlen. Στον αντίποδα, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της Βιοχάλκο, η οποία κατέγραψε ράλι 6,3% στα 14,84 ευρώ, με τις θυγατρικές Cenergy και ΕΛΧΑ να ακολουθούν ανοδικά. Κέρδη σημείωσαν επίσης ο ΟΤΕ, ενόψει αποτελεσμάτων, η Motor Oil, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo, καθώς και αμυντικοί τίτλοι όπως η Coca Cola HBC, η Τιτάν και ο Σαράντης.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε το άλμα του Φουρλή, ενώ θετικά κινήθηκαν μεταξύ άλλων η Κρι Κρι, η ΕΧΑΕ και ο ΟΛΠ. Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν σε Profile, Intralot, Ελλάκτωρ και Austriacard.