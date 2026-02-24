Απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις χωρίς διαγωνιστική διαδικασία στο στόχαστρο του Φάμελλου.

Συνάντηση με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, είχε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, που κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε στο μεγάλο ύψος των απευθείας αναθέσεων, τον αριθμό των συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, τον αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τον περιορισμένο αριθμό αναδόχων σε πολλά κατασκευαστικά έργα.

Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε συμβάσεις συμβούλων, μελετών και πληροφορικής, στις οποίες «δίνεται η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικής αξιολόγησης», καθώς και τα επανειλημμένα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξάλλου, ανέφερε το παράδειγμα των απευθείας αναθέσεων στον σύζυγό της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, αλλά ακόμα και σε βουλευτές της ΝΔ, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Επίσης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και από την πλευρά της ΕΑΔΗΣΥ, ώστε να είναι γνωστό ανά υπουργείο το πλήθος και το ύψος των συμβάσεων και κυρίως των απευθείας αναθέσεων.

«Απαιτείται ισχυρή στελέχωση της Ενιαίας Αρχής και κίνητρα για τα στελέχη, ώστε να υπάρχει συστηματικός και αυστηρός έλεγχος, γιατί αφορά στο δημόσιο χρήμα. Στο χρήμα των πολιτών», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα, όπου αποκαλύπτεται ότι ο σύζυγος της κας Στρατινάκη έχει 78 απευθείας αναθέσεις και σε 6 συμβάσεις συμμετείχε χωρίς άλλο υποψήφιο, με ποσά που φτάνουν τα 866.000 ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε σε δημοσίευμα. Και άλλες καταγγελίες που λένε ότι ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν απευθείας αναθέσεις», συμπλήρωσε.

«Απαιτείται να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία με υγιή ανταγωνισμό. Να έχουν όλοι και όλες δικαίωμα στη δικαιοσύνη, στην πρόοδο και την ευημερία. Αυτό είναι στοιχείο του Κράτους Δικαίου, αυτό είναι Δημοκρατία. Χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή Πολιτεία και μια γρήγορη πολιτική αλλαγή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.