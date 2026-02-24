Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η έκρηξη στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε από έναν 22χρονο, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με έναν αστυνομικό.

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας το βίντεο από την έκρηξη περιπολικού της τροχαίας στη Μόσχα, αν και η πραγματική στιγμή της έκρηξης είχε αποκοπεί από το βίντεο.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από έναν 22χρονο, γέννημα θρέμμα της Ουντμούρτια, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με έναν αστυνομικό. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας, ο οποίος έφερε πάνω του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, πλησίασε τους αστυνομικούς πριν τον πυροδοτήσει.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Savyolovsky, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου στο Telegram. Ο σταθμός Savyolovsky, στη βόρεια Μόσχα, είναι ένας από τους κύριους σιδηροδρομικούς κόμβους της πρωτεύουσας.

Ο δράστης πλησίασε αστυνομικούς της τροχαίας που κάθονταν στο περιπολικό και στη συνέχεια πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο δράστης πέθανε επί τόπου. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το περιπολικό υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά δεν έπιασε φωτιά. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν ένα περιπολικό με σπασμένα παράθυρα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Τα κίνητρα του 22χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι ο ύποπτος φέρεται να είχε στρατολογηθεί διαδικτυακά. Ο Ρώσος πρόεδρος σε συνάντηση που είχε με τις μυστικές υπηρεσίες, σημείωσε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί, επιρρίπτοντας ευθύνες στις αντίστοιχες μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Ωστόσο, επιθέσεις που αποδίδονται στην Ουκρανία συνήθως δεν αφορούν σε επιθέσεις αυτοκτονίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία και αρκετά ασθενοφόρα στάλθηκαν στο σημείο. Το υπουργείο αρχικά δήλωσε ότι ο δράστης είχε τραπεί σε φυγή. Λίγα λεπτά αργότερα, ανέφερε ότι ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σημείο αφού επιθεώρησε τον τόπο του συμβάντος και εξέτασε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας, η οποία διερευνά σοβαρά εγκλήματα, δήλωσε ότι άνοιξε υπόθεση για απόπειρα δολοφονίας του αστυνομικού και για παράνομη κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών.

Με πληροφορίες του BBC/Tass