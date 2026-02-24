Οι οδηγίες του ΕΟΦ για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας ώστε να αποφευχθούν παρενέργειες.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες για σοβαρό ποιοτικό ελάττωμα που αφορά τις προγεμισμένες σύριγγες του φαρμάκου Arixtra (fondaparinux sodium). Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Viatris Healthcare Limited, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καφέ αποχρωματισμού και απόφραξης της βελόνας λόγω οξειδωμένου σωματιδίου σιδήρου στο εσωτερικό της βελόνας. Το φαινόμενο, αν και σπάνιο, μπορεί να εμφανιστεί σε παρτίδες που κυκλοφορούν στην αγορά και αφορά όλες τις διαθέσιμες περιεκτικότητες του Arixtra.

Παρότι το ελάττωμα εκτιμάται ότι είναι πολύ σπάνιο, μπορεί να εμφανιστεί τυχαία σε παρτίδες που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και ενδέχεται να επηρεάσει όλες τις μορφές/περιεκτικότητες του Arixtra. Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις χειρισμού πριν από τη διάθεση ή τη χορήγηση του Arixtra:

Οδηγίες προς επαγγελματίες υγείας

Επιθεωρήστε προσεκτικά κάθε προγεμισμένη σύριγγα πριν τη χορήγηση.

Μην χρησιμοποιείτε σύριγγες με αποχρωματισμό στη βάση της βελόνας.

Επιστρέψτε τις επηρεασμένες μονάδες στον διανομέα ή στη Viatris για αντικατάσταση.

Ενημερώστε ασθενείς και φροντιστές για την ύπαρξη του ελαττώματος και τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Το Arixtra χρησιμοποιείται για την πρόληψη και θεραπεία φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων, εμφράγματος μυοκαρδίου και άλλων σχετικών ενδείξεων, ανάλογα με τη δόση και την κλινική περίπτωση. Ο ΕΟΦ συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και επισημαίνει ότι η εταιρεία διερευνά την αιτία του προβλήματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των ασθενών.

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ