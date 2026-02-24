Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε την πώληση ακινήτων 323,4 χιλ. τ.μ. σε Παιανία και Παλλήνη από τη θυγατρική της REDS Μ.Α.Ε. σε εταιρείες της DIMAND.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε πως η θυγατρική της REDS μεταβίβασε σε θυγατρικές της Dimand ακίνητα συνολικής έκτασης 323,4 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στις περιοχές «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., η οποία ανήκε εξ ολοκλήρου στη REDS Μ.Α.Ε. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδων συνολικής επιφάνειας περίπου 319 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Κτήμα Καμπά» στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ανήκει στην ARCELA LTD, 100% θυγατρική της DIMAND.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση δύο οικοπέδων που βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης και ανήκαν στη REDS Μ.Α.Ε. Το πρώτο έχει επιφάνεια περίπου 4,4 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και το δεύτερο περίπου 1,3 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο περιλαμβάνεται διατηρητέο κτίριο επιφάνειας περίπου 0,7 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Τα ακίνητα αποκτήθηκαν από την εταιρεία ΘΩΜΑΪΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε., επίσης θυγατρική της Dimand.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό προσδιορίστηκε με βάση την οικονομική κατάσταση της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την αξία των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από τη REDS Μ.Α.Ε.

Η DIMAND, σε συνέχεια ανακοίνωσης της 11ης Απριλίου 2025, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την ARCELA LTD του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., έναντι τιμήματος 44,6 εκατ. ευρώ, το οποίο υπολογίστηκε με βάση την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Επιπλέον, η ΘΩΜΑΪΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε. απέκτησε από τη REDS Μ.Α.Ε. τα δύο οικόπεδα στο «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης έναντι συνολικού τιμήματος 1,17 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Dimand, η χρηματοδότηση των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω δανειακών κεφαλαίων.