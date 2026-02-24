Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η αρχική εταιρεία παραμένει σε λειτουργία ως ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά πλέον έχει διαφορετικό ρόλο.

Συστάθηκε σήμερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΟΠΑΠ ΑΕ, στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης του ΟΠΑΠ μετά την ενοποίηση με την Allwyn.

Η νέα εταιρεία προέκυψε από διάσπαση μέσω απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας που αφορά στα τυχερά παίγνια, ο οποίος αποσπάστηκε και μεταβιβάστηκε στο σύνολό του στη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σχετική δραστηριότητα. Στη νέα ΟΠΑΠ ΑΕ μεταφέρθηκαν όλα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι άδειες και τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη λειτουργία των τυχερών παιγνίων, ενώ η διασπώμενη εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον σαφέστερο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του εταιρικού σχήματος του ΟΠΑΠ, με τη νέα εταιρεία να αναλαμβάνει αποκλειστικά τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΟΠΑΠ ΑΕ ανέρχεται σε 103,2 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 103.231.649 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Το ύψος του κεφαλαίου προέκυψε στο πλαίσιο της διάσπασης και διαμορφώθηκε από τον συνδυασμό της αποτίμησης του κλάδου τυχερών παιγνίων και χρηματικής εισφοράς που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύσταση της νέας εταιρείας. Οι ελεγκτές εξέτασαν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του κλάδου, όπως αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό μετασχηματισμού με συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς. Από την αποτίμηση προέκυψε ότι η καθαρή θέση του κλάδου τυχερών παιγνίων ήταν αρνητική και ανερχόταν σε περίπου 116,8 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, κατά τη σύσταση της νέας εταιρείας πραγματοποιήθηκε χρηματική εισφορά σε μετρητά από τη διασπώμενη εταιρεία ύψους 220 εκατ. ευρώ, με τον συνδυασμό των δύο παραμέτρων να οδηγεί στη διαμόρφωση του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της νέας ΟΠΑΠ ΑΕ στα 103,2 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η αρχική εταιρεία παραμένει σε λειτουργία ως ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά πλέον έχει διαφορετικό ρόλο. Συγκεκριμένα, μετονομάστηκε σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και είναι η μοναδική μέτοχος της νέας ΟΠΑΠ ΑΕ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο της εταιρείας συμμετοχών του ομίλου.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ

«Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και τη μεταβολή της επωνυμίας της από "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ Α.Ε." σε "ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ".

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση (OPAP Holding Societe Anonyme) και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες (OPAP Holding).

Την 24η Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 24 Φεβρουαρίου 2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 25η Φεβρουαρίου 2026 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε "ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ". Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας.»