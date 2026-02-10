Το χαμηλό ποσοστό μετόχων που αποχώρησαν αντανακλά την εμπιστοσύνη της πλειονότητας στη στρατηγική συνένωση των δύο εταιρειών.

Λιγότεροι από τους μισούς μετόχους του ΟΠΑΠ που είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία επέλεξαν τελικά να το ασκήσουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα εξόδου ασκήθηκε για 23.959.850 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 6,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ.

Το δικαίωμα εξόδου δόθηκε σε μετόχους που κατείχαν συνολικά 50,15 εκατ. μετοχές, έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026. Οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν τις μετοχές τους έναντι τιμήματος 19,04 ευρώ ανά μετοχή, με την περίοδο άσκησης να ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Παρά το γεγονός ότι περισσότεροι μέτοχοι μπορούσαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος, τελικά λιγότεροι από τους μισούς προχώρησαν στην έξοδο.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ και της Allwyn International εμφανίζεται ικανοποιημένη από την εξέλιξη, καθώς θεωρεί ότι το χαμηλό ποσοστό μετόχων που αποχώρησαν αντανακλά την εμπιστοσύνη της πλειονότητας στη στρατηγική συνένωση των δύο εταιρειών. Όπως επισημαίνεται, η συμμετοχή μόνο του 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου στη διαδικασία εξόδου αποτελεί ένδειξη ευθυγράμμισης των μετόχων με το επιχειρηματικό σχέδιο της συναλλαγής.

Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και επαρκή ρευστότητα για την καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, ενώ παράλληλα εξετάζει τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές για πιθανή εναλλακτική χρηματοδότηση. Το επόμενο βασικό στάδιο της διαδικασίας είναι η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ και η μεταφορά της έδρας του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνενωμένη εταιρεία φιλοδοξεί να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους εισηγμένους παρόχους λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως .