Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανέφερε ότι η απειλή κατά της ζωής του ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης του το 2022.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας ,Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι απέφυγε στο «παρά πέντε» μια απόπειρα δολοφονίας τη Δευτέρα, όταν το ελικόπτερο που τον μετέφερε προς την επαρχία Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία για λόγους ασφαλείας.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά, ανέφερε ότι η ομάδα ασφαλείας εκτίμησε πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ένοπλης επίθεσης κατά την προσγείωση.

«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα για περίπου τέσσερις ώρες και έφτασα σε μέρος που δεν ήταν στο πρόγραμμα, για να μην με σκοτώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρο υποστηρίζει εδώ και μήνες ότι αποτελεί στόχο οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και ένοπλων ομάδων, επισημαίνοντας πως η απειλή κατά της ζωής του ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του το 2022.

{https://x.com/almaplustv/status/2021334417772511709}

Φόβοι για οργανωμένο σχέδιο από καρτέλ και αντάρτικες ομάδες

Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω από τις απειλές βρίσκονται ισχυρά δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και ηγετικές μορφές ένοπλων ομάδων που προέκυψαν μετά τη διάλυση της FARC, όπως ο διαβόητος Ιβάν Μορντίσκο, επικεφαλής της μεγαλύτερης ομάδας αποσχισθέντων ανταρτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κολομβία έχει μακρά και αιματηρή ιστορία πολιτικών δολοφονιών, με δεκάδες αριστερούς ηγέτες και υποψηφίους να έχουν πέσει νεκροί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Πέτρο είναι ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας και, βάσει Συντάγματος, δεν μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, ωστόσο η ένταση αυξάνεται ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Απαγωγή γερουσιάστριας και νέο κύμα ανασφάλειας

Την ίδια ώρα, ο Κολομβιανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι απήχθη η ιθαγενής γερουσιάστρια Αΐντα Κιλκουέ, από περιοχή της νοτιοδυτικής Κολομβίας όπου δρουν αντάρτικες οργανώσεις. Η 53χρονη πολιτικός εξαφανίστηκε στην περιφέρεια Κάουκα, ζώνη με έντονη καλλιέργεια ναρκωτικών και παρουσία αποσχισθέντων της πρώην FARC.

{https://x.com/henao_velezSA/status/2021332716571197895}

«Ελπίζω να υπάρξει σύντομα λύση. Διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», προειδοποίησε ο Πέτρο, συνδέοντας την απαγωγή με το γενικότερο κλίμα αποσταθεροποίησης.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη χώρα, σε μια περίοδο που η πολιτική ένταση, οι ένοπλες συγκρούσεις και η δράση των καρτέλ επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/TRT World