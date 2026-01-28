Το αεροπλάνο θα πραγματοποιούσε σύντομη πτήση όταν χαθήκανε τα ίχνη του από τα ραντάρ.

Αεροπορικό θρίλερ εξελίσσεται στη βόρεια Κολομβία, καθώς αεροσκάφος με 15 άτομα θεωρείται αγνοούμενο, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών και της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Satena.

Πρόκειται για ένα Beechcraft 1900D, το οποίο πραγματοποιούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της ιδιωτικής εταιρείας Searca, συνεργαζόμενης με τη Satena. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Κούκουτα, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με τελικό προορισμό την Οκάνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διεκόπη περίπου δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του αεροσκάφους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Satena, η πτήση NSE 8849 απογειώθηκε στις 11:42 τοπική ώρα (18:42 ώρα Ελλάδας) και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις 12:05, ενώ το τελευταίο σήμα προς τον πύργο ελέγχου καταγράφηκε στις 11:54.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του αεροσκάφους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

{https://x.com/eduardomenoni/status/2016614569628553516}