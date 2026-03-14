Αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία που χάθηκε. Τι λέει ο τελευταίος επιστάτης που τον είδε.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη.

Η εισαγγελέας, μιλά για αρπαγή και ζητά από τις Αρχές να προχωρήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, μια νέα μαρτυρία που φτάνει στο «Τούνελ» προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του μυστηρίου.

«Κάθε φορά που έφευγα για Αθήνα, ξυπνούσα γύρω στις τρεισήμισι τα ξημερώματα και έβγαινα για έναν μικρό περίπατο μέχρι τις τέσσερις περίπου. Απέναντι από το σπίτι του κυρίου Κώστα υπάρχουν δύο σπίτια με σκυλάκια που γαβγίζουν έντονα όταν περνά κάποιος. Αν είχε συμβεί κάτι αργά τη νύχτα, θα είχαν ξεσηκώσει το χωριό. Εκείνο το βράδυ δεν είδα κάποιον άλλον να περπατάει. Περνούσαν όμως αρκετά αυτοκίνητα, καθώς ο δρόμος είναι ουσιαστικά εθνική οδός» αναφέρει η μαρτυρία.

Και συνεχίζει: «Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποιο φως ή κάτι που να μου έκανε εντύπωση στο σπίτι. Η μόνη φορά που τον είδα με κάποιον άλλο ήταν γύρω στις επτάμισι το απόγευμα της Πέμπτης. Ο κυρ Κώστας ήταν με έναν άνδρα δίπλα σε ένα άσπρο βανάκι. Είχαν απλώσει κάποια έγγραφα πάνω στο καπό και τα κοιτούσαν».

Ο άντρας αυτός, όπως αποδείχτηκε, ήταν ο επιστάτης του.

Το προφίλ του επιχειρηματία που αγνοείται

Ένας οικογενειάρχης που ζει για χρόνια στην Αμερική, επιστρέφει στο χωριό του και λίγους μήνες μετά, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2023, χάνεται σαν να άνοιξε το ίδιο του το σπίτι και τον κατάπιε.

Το «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε μαρτυρίες που άνοιξαν το δρόμο στις Αρχές για βαθύτερη έρευνα, με την εισαγγελέα να χαρακτηρίζει την υπόθεση «αρπαγή» και να επιστρέφει το φάκελο στην Ασφάλεια της Σπάρτης για περαιτέρω ενέργειες.

Στο «Τούνελ» μίλησαν διαχειριστές που συνεργάστηκαν μαζί του στα χωράφια του. Επιστάτες που είδαν από κοντά τις σχέσεις, τις εντάσεις αλλά και τις σκιές που υπήρχαν γύρω από τον αγνοούμενο.

«Έχω ήδη υποστεί κοινωνική και οικονομική ζημιά. Έχω χάσει χρήματα από τη συνεργασία μου με τον κύριο Γρεβενίτη και με εμπλέκουν άδικα σε μια υπόθεση με την οποία δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή. Ακούω διάφορα που λέγονται και με ενοχλούν πολύ. Ότι δήθεν γνώριζα από την πρώτη στιγμή για την εξαφάνιση ή ότι ήμουν στο Γύθειο εκείνες τις μέρες. Αυτά δεν ισχύουν και αλλοιώνουν την αλήθεια».

Η συνεργασία του επιστάτη από την Τρίπολη με τον Κώστα Γρεβενίτη φαίνεται πως δεν έληξε ομαλά.

«Υπήρχε ένα ενοικιαστήριο από το 2020 με ισχύ έως το 2025. Όμως η σχέση μας διακόπηκε το 2021, όταν μου έστειλε εξώδικο ζητώντας να φύγω. Του είπα ότι δεν το δέχομαι. Παρόλα αυτά πήγε και μάζεψε τις ελιές, χωρίς να με ενημερώσει και τις πούλησε. Έτσι οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια».

Μετά τη ρήξη τους, όπως λέει ο ίδιος, οι επαφές κόπηκαν. Άλλοι όμως μάρτυρες περιγράφουν ένα κλίμα έντασης γύρω από τα χωράφια και τις διαφορές με τα ανίψια του. Ένας φίλος του αγνοούμενου μιλά για απειλές και περιστατικά που τον είχαν τρομάξει.

«Όταν ήθελε να πάει να μαζέψει το χωράφι, εκεί τις ελιές, και έβαλε το συνεργείο. Εγώ είχα πάει εκεί πέρα και καθόμουνα το πρωί. Μόλις τελείωσε το συνεργείο και ο ένας ανιψιός ήταν από απόσταση με μια καραμπίνα και βάραγε ντουφεκιές για να φοβηθούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, ο Κώστας Γρεβενίτης έδειχνε πιεσμένος.

«Όταν τον παραπιέζανε αυτοί, έφευγε και πήγαινε στο Πλατανάκι. Πάω, λέει, γιατί δεν τους αντέχω, λέει. Αυτός, λέει, μου κάνουνε, ρε παιδί μου, λέει, πόλεμο, μου κάνουν πόλεμο, με απειλούν, με κάνουν».

Ένας ακόμη επιστάτης που πέρασε για λίγο από τη διαχείριση των χωραφιών επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν εντάσεις και απειλές.

«Είχε προβλήματα με τα ανίψια του, φώναζαν εκεί τα ανίψια του και έφυγα εγώ, δεν ήξερα. Για μένα ήταν ο ένας λίγο επιθετικός, γι’ αυτό δεν ήθελα να μπλέξω. Με βρήκανε στο δρόμο. Λέει ο μπάρμπας που τα πήρε από τον πατέρα μου, ξέρω εγώ κάτι τέτοια και λέω εντάξει, άντε γεια».

Τι λέει ο τελευταίος επιστάτης που τον είδε

Στην υπόθεση εμφανίζεται αργότερα και ο τελευταίος επιστάτης των χωραφιών του αγνοούμενου. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις κάμερες ήταν και ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό. Ήταν αυτός που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών.

«Όταν έγινε η εξαφάνιση και μετά, προφανώς ήμουν και ο πρώτος άνθρωπος που ήμουν στους ύποπτους. Έπρεπε να με τσεκάρουν». Ο ίδιος λέει πως συνεργάστηκε πλήρως με τους αστυνομικούς.

«Προσπάθησα να διευκολύνω την κατάσταση. Δηλαδή μετά από λίγες μέρες είπα και στα παιδιά στην αστυνομία ‘’πάρτε το αμάξι μου άμα θέλετε, τσεκάρετέ το’’. Το πήραν, το στείλαν για έλεγχο, το τσεκάρανε, είδαν ότι και από εκεί δεν υπάρχει καμία επαφή. Τσεκάρανε ακόμα και τις κλήσεις μου».

Ωστόσο, σε άλλη συνέντευξη στην εκπομπή, ο ίδιος δίνει μια διαφορετική εικόνα για τις σχέσεις του Γρεβενίτη με τα ανίψια του.

«Λέει π.χ για πυροβολισμούς από τα ανίψια του, έτσι; Εγώ που μάζεψα τις ελιές τη χρονιά που είχε φύγει ο Τριπολιτσιώτης και έβαλε μένα γιατί είχαν, δεν ξέρω τι ακριβώς είχανε, δεν είχα δει κάποιον να γυρίζει με όπλο γύρο από το χωράφι. Μπορεί να είχανε μια έχθρα γιατί είχανε κάποια περιουσιακά θέματα, αλλά αυτό εγώ δεν το είχα δει».

Δηλαδή ενώ άλλοι μάρτυρες μιλούν για απειλές και πυροβολισμούς, ο ίδιος δηλώνει πως δεν είδε ποτέ κάτι τέτοιο και πως δεν είχε ποτέ ο ίδιος εντάσεις με τα ανίψια του εργοδότη του. Μια ακόμη λεπτομέρεια που προκαλεί ερωτήματα είναι οι αναφορές για οικονομικές δοσοληψίες.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο αγνοούμενος δεν ήταν άνθρωπος που θα δάνειζε χρήματα. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στα χρέη που του καταλογίζουν οι συγγενείς του Γρεβενίτη ότι υπήρχαν. Είναι επίσης ο άνθρωπος που περιγράφει την τελευταία του συνάντηση με τον Κώστα Γρεβενίτη.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο ότι είχε παραγγείλει ένα φανάρι για το αυτοκίνητό του που το είχε σπάσει και τελικά του δώσανε τιμή χίλια διακόσια ευρώ. Πρέπει να πήγα εφτά και να έφυγα οχτώ παρά την ώρα που σουρούπωνε».

Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τον αγνοούμενο. «Αν γινόταν, θα με άκουγε μισός Βλαχιώτης. Στο μπαλκόνι καθόμασταν. Έχει τόσους ανθρώπους και είναι Σεπτέμβρης και προφανώς όλοι έχουν τα παράθυρά τους ανοιχτά».

Η εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη ερευνάται τώρα με πιο έντονους ρυθμούς καθώς είναι μια υπόθεση με αρκετά ερωτήματα που «καίνε».

