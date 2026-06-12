Ο Μπαράκ Ομπάμα απαντά σε ερώτηση της Μισέλ «Ποιο ήταν το άτομο που σε διαμόρφωσε;»

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει διστάσει ποτέ να εκφράσει την αγάπη του δημόσια για τη σύζυγό του Μισέλ.

Έτσι και στη νέα του ανάρτηση, τής αποδίδει όλη του την ύπαρξη.

Στο βίντεο ο Ομπάμα φέρεται να παρακολουθεί ένα διαδραστικό βίντεο όπου η Μισέλ Ομπάμα ρωτά τον χρήστη: Ποιο ήταν το άτομο που σε διαμόρφωσε;

«Έχω μία super hot γυναίκα, που με έμαθε πως πολλές φορές νομίζω ότι είμαι σωστός αλλά κάνω λάθος και έτσι συνεχίζει να με διορθώνει και γίνομαι πιο ταπεινός και μάχομαι για να βελτιώνομαι συνέχεια. Το βίντεο συνεχίζει με φωτογραφίες του ζεύγους Ομπάμα από την κοινή τους ζωή.

Στο βίντεο μιλάει η ΒάλεριΤζάρεντ, η επικεφαλής του Κέντρου Ομπάμα που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως λέει η ίδια τους γνωρίζει 35 χρόνια, από όταν ήταν ακόμα αρραβωνιασμένοι. «Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση όταν τους πρωτογνώρισα είναι ότι έχουν μία εξαιρετική συνεργασία, έπαιρναν πάντα όλες τις σημαντικές αποφάσεις μαζί» είπε μεταξύ άλλων καταλήγοντας πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της Μισέλ Ομπάμα όχι μόνο για την 8ετία της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα αλλά για ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία.

{https://x.com/BarackObama/status/2065427981942546592}