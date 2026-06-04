Μία ρέπλικα του Οβάλ Γραφείου, όπως ακριβώς ήταν την εποχή Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, χτισμένα λόγια από ομιλίες του, επιστολές, βιβλιοθήκες... Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα είναι απλά συγκλονιστικό.

Τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα σε λίγες μέρες αποτελούν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη επένδυση στη νότια πλευρά του Σικάγο τον τελευταίο αιώνα, σημειώνει η WSJ, παρουσιάζοντας το μεγαλόπνοο έργο.

Οι εικόνες από το Κέντρο είναι συγκλονιστικές. Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα παρουσιάζει την αξιοσημείωτη ιστορία του πρώτου μαύρου προέδρου και της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Το campus των 19,3 στρεμμάτων έχει κόστος κατασκευής περίπου 850 εκατομ. δολάρια και υπολογίζεται ότι θα προσελκύει περίπου 700.000 επισκέπτες ετησίως. Ο ίδιος ο ιδρυτής του, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και οι κάτοικοι του Σικάγο θεωρούν ότι το Προεδρικό Κέντρο θα γίνει πόλος έλξης και κινητήρια δύναμη για μια οικονομικά προβληματική περιοχή της πόλης. Εκεί ο Μπαράκ Ομπάμα ωστόσο ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως οργανωτής κοινότητας και πολιτειακός γερουσιαστής.

«Το μπιφτέκι Ομπάμα»

Το μεγαλόπνοο έργο ζωής του Ομπάμα αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έφτασε τα 850 ωστόσο. Χρειάστηκε πέντε χρόνια περισσότερο από ότι είχαν αρχικά υπολογίσει για να κατασκευαστεί. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε νομικά τερτίπια και την πανδημία.

Στις 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης, η οποία αναμένεται να προσελκύσει τους περισσότερους από τους εν ζωή προέδρους των ΗΠΑ. Τη επομένη, στις 19 Ιουνίου θα ανοίξει και επίσημα τις πύλες του για το κοινό. Το κέντρο εκτείνεται κατά μήκος της μίας πλευράς του ιστορικού Jackson Park του Σικάγο. Διαθέτει δημόσια βιβλιοθήκη, ένα γήπεδο μπάσκετ με όρους NBA, μια παιδική χαρά, κήπους, ένα αμφιθέατρο για παραστάσεις ή διαλέξεις, ένα στούντιο ηχογράφησης, μια κουζίνα για διδασκαλία, χώρους διδασκαλίας και έναν λόφο για να κάνουν οι επισκέπτες έλκηθρο το χειμώνα. Αυτό το τελευταίο μάλιστα, ήταν αίτημα της Μισέλ Ομπάμα για να μπορούν οι επισκέπτες να έχουν έναν χώρο που θα απολαμβάνουν ευτυχισμένες στιγμές με τις οικογένειές τους τις χιονισμένες μέρες.

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Το campus διαθέτει επίσης, γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης και έχουν εγκατασταθεί 507 ηλιακά πάνελ. Έχει καφετέρια, εστιατόριο και μπαρ. Στα πιάτα τους μενού είναι το «τσίλι της οικογένειας Ομπάμα» και ένα «μπιφτέκι Ομπάμα» όχι όμως κανονική Coca-Cola ή Pepsi. Σχεδόν όλα τα ποτά στο εστιατόριο είναι χωρίς ζάχαρη, κάτι που συνάδει με την προσπάθεια της Μισέλ Ομπάμα, από την εποχή που ήταν Πρώτη Κυρία, να μειώσει την παιδική παχυσαρκία και να προωθήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Ο οβελίσκος, που κεντρίζει το μάτι έχει ύψος 72,5 μ, επένδυση από γρανίτη και αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του συγκροτήματος. Οι τσιμεντένιες λέξεις που είναι πάνω γραμμένες έχουν ύψος 1,5 μ. και είναι αποσπάσματα από την ομιλία του Ομπάμα για την 50ή επέτειο της πορείας για τα πολιτικά δικαιώματα από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι.

Η πρόσβαση σε ορισμένα επίπεδα του πύργου είναι δωρεάν, αλλά υπάρχει εισιτήριο εισόδου για να δει ο επισκέπτης τα αντικείμενα του Ομπάμα και το αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου. Η τιμή για τους ενήλικες είναι 30 δολάρια και κάπως έτσι θα γίνει το πιο ακριβό εισιτήριο προεδρικής βιβλιοθήκης στις ΗΠΑ. Οι κάτοικοι του Ιλινόις, οι οποίοι βοήθησαν στην κάλυψη ορισμένων δαπανών για τις υποδομές υποδομών, θα έχουν δωρεάν είσοδο τις Τρίτες και έχουν έκπτωση 4 δολαρίων τις υπόλοιπες ημέρες.

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2ο επίπεδο

Το πρώτο πλήρες επίπεδο του Κέντρου επικεντρώνεται σε ανθρώπους, γεγονότα και κινήματα που διαμόρφωσαν τη ζωή του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα. Υπάρχει ακόμα και ένα αποτύπωμα από το χέρι του Ομπάμα όταν ήταν σε προσχολική ηλικία με την ένδειξη «Μπάρι», το όνομα που χρησιμοποιούσε ως παιδί.

Παράλληλα, υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα καθώς και ένα αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται όλη η ιστορία της προεδρικής του εκστρατείας το 2008.

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3ο επίπεδο

Το επόμενο επίπεδο, το 3ο εστιάζει στα βασικά στοιχεία της πολιτικής, για τους νέους, αλλά και στην προεδρική εσωτερική πολιτική, τη διπλωματία, την αμυντική πολιτική του Ομπάμα και στο Νόμπελ Ειρήνης του 2009. Σε όλο το μουσείο διάσπαρτα υπάρχουν επίσης περίπου 12 νέα βίντεο που έχει ηχογραφήσει ο Ομπάμα, όπου μιλάει για τη δική του ιστορία, καθώς και για την ιστορία του έθνους.

4ο επίπεδο

Εδώ υπάρχει το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο του Προεδρικού Κέντρου: μία ρέπλικα του Οβάλ Γραφείου, όπως ακριβώς ήταν την εποχή Ομπάμα στον Λευκό Οίκο. Οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν «πρόεδροι» για μια μέρα και να καθίσουν στο Γραφείο των μεγάλων αποφάσεων. Σε αυτό το Οβάλ Γραφείο υπάρχει επίσης ένα αντίγραφο ενός ενθαρρυντικού σημειώματος που άφησε ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος για τον Ομπάμα την πρώτη του μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. «Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές. Οι επικριτές θα οργιστούν. Οι «φίλοι» σας θα σας απογοητεύσουν. Αλλά, θα έχετε έναν Παντοδύναμο Θεό να σας παρηγορεί, μια οικογένεια που σας αγαπά και μια χώρα που σας στηρίζει, συμπεριλαμβανομένου και εμού», αναφέρει σε κάποιο σημείο το χειρόγραφο του Μπους.

Στον ίδιο όροφο υπάρχει και μία έκθεση με τίτλο «10 Επιστολές». Ο Ομπάμα έχει πει ότι αυτή είναι ίσως η αγαπημένη του αίθουσα σε όλο το Κέντρο. Εκεί εξηγεί πώς έκανε παράδοσή του ως πρόεδρος να διαβάζει, αφού ελέγχονταν πρώτα για απειλές, 10 επιστολές κάθε μέρα από τις περίπου 20.000 επιστολές και email που του αποστέλλονταν καθημερινά. Ένας βοηθός του τις επέλεγε σε μία προσπάθεια να του δώσει μια γεύση από τη ζωή έξω από την προεδρική «φούσκα». Όταν ήταν πρόεδρος και όταν είχε χρόνο, ο Ομπάμα απαντούσε με προσωπική επιστολή.

5ο επίπεδο

Σε αυτό το επίπεδο είναι ζωντανή «ιστορία» η απόπειρα του Ομπάμα να εντείνει την έννοιας της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της ένταξης. Στο ίδιο επίπεδο παρουσιάζεται επίσης η επιστήμη μέσα στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου ενός «κανονιού marshmallow» που έφερε εκεί ένας 14χρονος εφευρέτης. Μεταξύ άλλων αντικειμένων υπάρχει μια έκθεση που δείχνει τα 13 είδη χλωρίδας και πανίδας, που πήραν το όνομα του Ομπάμα.

Η αίθουσα Sky

Η αίθουσα Sky, η οροφή δηλαδή, δεν θα μπορούσε να έχει πιο ταιριαστό όνομα. Έχει σχεδιαστεί ως μια ανακλαστική περιοχή και προσφέρει απεριόριστη θέα σε όλο το campus, τη γύρω γειτονιά, στη λίμνη Μίσιγκαν και στον ορίζοντα του κέντρου της πόλης στο βάθος. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Μουσείο Επιστήμης και Βιομηχανίας Kenneth C. Griffin, το οποίο πήρε το όνομά του από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή, φιλάνθρωπο και μεγάλο Ρεπουμπλικάνο δωρητή. Κάτω από μια φωτισμένη περιοχή στην κορυφή του κτιρίου υπάρχουν χιλιάδες χειρόγραφες λέξεις που αναφέρονται στην ομιλία του Ομπάμα στη Σέλμα, η ίδια που είναι χαραγμένη στο εξωτερικό του κτιρίου. Η πρόσβαση σε αυτόν τον όροφο, όπως και σε πολλά μέρη, δεν απαιτεί εισιτήριο εισόδου.

Τα νούμερα του Κέντρου

850 εκατομμύρια δολάρια

Το κατά προσέγγιση κόστος για την κατασκευή του πύργου του μουσείου, που ξεπερνά τα 70 μέτρα, και του campus των σχεδόν 20 στρεμμάτων, την οποία πληρώνει το Ίδρυμα Ομπάμα με ιδιωτικές δωρεές.

700.000 επισκέπτες

Ο αριθμός των προβλεπόμενων ετήσιων επισκεπτών στο μουσείο με βάση την είσοδο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, έως και 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα επισκέπτονται τις δωρεάν παροχές του campus κάθε χρόνο.

3.500 τίτλοι βιβλίων

Αυτός είναι ο αριθμός για τον κατά προσέγγιση αριθμό τίτλων βιβλίων, που επέλεξαν προσωπικά ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα για την «Προεδρική Αίθουσα Ανάγνωσης».

440 κονκάρδες

Ο αριθμός των διαφορετικών κονκάρδων που εμφανίζονται από τις εκστρατείες του Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχεδιάστηκαν για μεμονωμένες πολιτείες.

28 έργα τέχνης

Ο αριθμός των έργων τέχνης που έχουν φιλοτεχνήσει από 30 διαφορετικούς καλλιτέχνες.

1 μελισσοκομείο

Στο campus υπάρχει και ένα μελισσοκομείο ως μέρος των κήπων και της εκτεταμένης διαμόρφωσης του campus.

Με πληροφορίες των WSJ/AP/CNN





