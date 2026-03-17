Μπάσκετ, πινγκ πονγκ, επιτραπέζιο… ο Μπαράκ Ομπάμα και ο σταρ του NBA «μονομαχούν» μέχρι τέλους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα κάθεται για να δώσει συνέντευξη, όταν αρχίζει να δέχεται μηνύματα στο κινητό τηλέφωνό του. Αποστολέας ο Άντονι Έντουαρντς που τον προκαλεί διαρκώς.

«Δεν το πιστεύω ότι ασχολούμαι με αυτό», λέει «απηυδισμένος» ο Ομπάμα, ζητά συγγνώμη γιατί πρέπει να «τελειώσει» μια δουλειά και διακόπτει τη συνέντευξη για να βγει έξω. Εκεί, τον περιμένει ο Άντονι Έντουαρντς.

Πρόκειται για το βίντεο με το οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε ότι το προεδρικό κέντρο με το όνομά του ανοίγει στο Σικάγο αυτό το καλοκαίρι. Θέμα του βίντεο το «beef» που έχει με τον σταρ του ΝΒΑ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην πρόεδρος επισκέφθηκε προπονητικό καμπ της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 2024 και εκεί ο σταρ των Minnesota Timberwolves του δήλωσε ευθαρσώς «Είμαι η αλήθεια», σε στιγμιότυπο που έγινε viral.

Στο βίντεο, οι δυο τους «μονομαχούν» κάνοντας σουτ, παίζοντας πινγκ πονγκ, ακόμα και με ένα επιτραπέζιο. Και βέβαια είναι διαρκές το trash talk ανάμεσά τους. «Το επόμενο θα είναι στην έδρα μου, στο προεδρικό κέντρο Ομπάμα, στο Σικάγο», του λέει ο πρώην πρόεδρος. «Κάνουμε τα πάντα έδρα μας», του λέει γελώντας ο Έντουαρντς. «Θα το δούμε, γιατί δεν χάνω στην έδρα μου», του απαντά.

Το βίντεο κλείνει με τον Μπαράκ Ομπάμα να λέει στην κάμερα πως το προεδρικό κέντρο στο Σικάγο «ανοίγει το καλοκαίρι για όλους τους επισκέπτες, ακόμα και τον Άντονι Έντουαρντς».

