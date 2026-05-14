Πώς σχολιάζει ο «Ριζοσπάστης».

Την Τρίτη ο Δημήτρης Καιρίδης, με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», τόνισε πως η καλύτερη λύση στο κυβερνητικό πρόβλημα της χώρας εάν δεν υπάρξει ...αυτοδυναμία είναι η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η δήλωση έγινε εν μέσω έντονων καυγάδων Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη και προκάλεσε συζητήσεις και σχόλια.

Μεταξύ αυτών και στον "Ριζοσπάστη" που σχολιάζει ως εξής τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ:

«Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, αν όμως δεν υπάρξει, τότε ναι, η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις», είπε σε συνέντευξη ο Δ. Καιρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Τόσο ...χάος τους χωρίζει και τόσο βάθος έχει ο καβγάς τους για τα σκάνδαλα! Υπάρχουν άλλωστε και ντοκουμέντα: Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει σχεδόν το 50% των νομοσχεδίων της ΝΔ. Στο προεδρείο της ΓΣΕΕ ο ελεγχόμενος εκατομμυριούχος Παναγόπουλος του ΠΑΣΟΚ εκλέχτηκε ξανά πρόεδρος με τις ψήφους της παράταξης της ΝΔ. Το ίδιο και στην Ομοσπονδία Μετάλλου, όπου μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ συγκρότησαν προεδρείο για να αντιμετωπίσουν την πρωτιά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Στρατηγική είναι η ταύτισή τους στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στα σχέδια ΕΕ - ΝΑΤΟ - ΗΠΑ. Σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος, στρώνουν το έδαφος για εναλλακτικές στη διακυβέρνηση που θα διασφαλίζουν αντιλαϊκή σταθερότητα και τη χειραγώγηση των λαϊκών αντιδράσεων. Μόνο ο λαός μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια, με πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού! Πρώτα απ' όλα μέσα στους χώρους δουλειάς, για να αισθάνονται στον σβέρκο τους την πραγματική εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση που θα παλεύει στον δρόμο της ανατροπής, ανεξάρτητα με ποιους παρτενέρ ή σωτήρες θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν τη συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής».

Εδώ που τα λέμε ...δίνουν δικαιώματα!

