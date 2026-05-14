Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία προγραμματίζεται για την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αίθουσα Αντώνης Τρίτσης.

Στην Ελλάδα τα μουσεία αφθονούν για κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής κατά το παρελθόν και όχι μόνο αρχαιολογικού χαρακτήρα (πρωτίστως της κλασικής αρχαιότητας) όπως ίσως πιστεύουν πολλοί. Παρόλα αυτά η σχέση των νεοελλήνων με το Μουσείο παραμένει προβληματική, όχι τόσο από άποψη ποσότητας επισκεπτών όσο από άποψη ουσιαστικής και ποιοτικής προσέγγισης.

Αν αυτό το φαινόμενο ισχύει στη μεγάλη εικόνα της κοινωνίας, είναι πολύ πιο έντονο στον χώρο της εκπαίδευσης, έναν χώρο που η σχέση αλληλεπίδρασης με τα μουσεία είναι καθοριστική. Η σχέση αυτή κυριαρχείται από μια μεγάλη αντίφαση: οι επισκέψεις μαθητών και μαθητριών σε μουσεία είναι συχνές και γίνονται όλο και συχνότερες όμως την ίδια στιγμή υποχωρεί σταθερά η ουσιαστική προετοιμασία και η επιστημονική αντιμετώπιση των κρίσιμων ηλικιών τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους εργαζόμενους στα μουσεία.

Αποτέλεσμα η υποβάθμιση της επίσκεψης στο μουσείο σε τυπική διαδικασία που κυρίως συνδέεται με την απώλεια μαθήματος και τη βόλτα που ακολουθεί και διαμορφώνει μια απαξιωτική εκτίμηση για τη σχέση με το παρελθόν. Η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε «δέκα λεπτά κήρυγμα», με επικλήσεις στον πατριωτισμό των μαθητών και των μαθητριών. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία προετοιμασίας με επιστημονική μέθοδο και καταλυτικό παράγοντα τη συναντίληψη και συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μουσειολόγων. Η δυνατότητα υπάρχει, στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες - μουσειολόγους, παρά τη ... «φιλότιμη» προσπάθεια της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού να υποβαθμίσει το έργο τους.

Ένα πολύτιμο βιβλίο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη απαντά το βιβλίο του ιστορικού και μουσειολόγου Στάθη Γκότση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Τόπος». Αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη σύγχρονη ελληνική μουσειολογική και μουσειοπαιδαγωγική σκέψη, καθώς επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του μουσείου σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών. Συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με τη βιωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας το μουσείο ως έναν ζωντανό οργανισμό, στενά συνδεδεμένο με την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Τα μουσεία σήμερα πιέζονται είτε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας είτε να αναπαράγουν απλουστευμένες και εξιδανικευμένες αφηγήσεις του παρελθόντος. Σε αυτό το περιβάλλον το βιβλίο θέτει το ερώτημα: μπορεί το μουσείο να αποτελέσει χώρο ουσιαστικής γνώσης, κριτικής σκέψης και κοινωνικού διαλόγου; Ο συγγραφέας απαντά καταφατικά, προτείνοντας μια διαφορετική κατεύθυνση, στην οποία το μουσείο δεν είναι ούτε «μαυσωλείο» ούτε χώρος επιφανειακής κατανάλωσης πολιτισμού, αλλά δυναμικό πεδίο μάθησης και συμμετοχής.

Το έργο συγκροτείται από σειρά κειμένων που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και αντανακλούν μια πορεία τριών δεκαετιών του συγγραφέα στον χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης η οποία αναδεικνύεται ως διεπιστημονικό πεδίο που συνδέει τη μουσειολογία με την ιστορία, την αρχαιολογία, την ανθρωπολογία και τις επιστήμες της αγωγής. Οι εκπαιδευτικές δράσεις στο μουσείο παρουσιάζονται όχι ως συμπληρωματικές δραστηριότητες, αλλά ως βασικός άξονας της λειτουργίας του, που επιδιώκει να αναδείξει ένα χώρο μη τυπικής μάθησης, όπως είναι το μουσείο, σε σημείο όπου η επιστημονική γνώση συναντάται παραγωγικά και διαλέγεται με τις ανάγκες ενός ετερόκλητου κοινού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της «ερμηνείας» των εκθεμάτων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το μουσειακό αντικείμενο δεν διαθέτει εγγενή και αυτονόητη σημασία· αντίθετα, αποκτά νόημα όταν εντάσσεται στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο και προσεγγίζεται ερμηνευτικά μέσα από τη διαμεσολάβηση των ειδικών. Η προσέγγιση αυτή απομακρύνεται από την παραδοσιακή αντίληψη του αντικειμένου ως «ιερού» ή αυτάρκους και αναδεικνύει την ανάγκη για πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνευτικές προτάσεις. Στόχος είναι να ξεπεραστεί η επιφανειακή εντύπωση ή η «εκστατική έξαρση» μπροστά στο εύρημα και να ενισχυθεί η ουσιαστική κατανόηση, με τρόπο που να αντιστοιχεί στις δυνατότητες και τις προσδοκίες διαφορετικών ομάδων επισκεπτών.

Παράλληλα, το βιβλίο αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη και τη συμπερίληψη. Παρουσιάζει δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, φυλακισμένοι και κοινότητες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το μουσείο παρουσιάζεται ως χώρος που μπορεί να λειτουργήσει ως «σημείο συνάντησης» διαφορετικών εμπειριών και ταυτοτήτων, ενισχύοντας τον διάλογο και την κοινωνική συνοχή.

Μουσείο και σχολείο

Η σχέση μουσείου και εκπαίδευσης αποτελεί κεντρικό άξονα του βιβλίου. Ο συγγραφέας δεν αντιμετωπίζει το μουσείο ως απλό συμπλήρωμα της σχολικής διδασκαλίας, αλλά ως αυτόνομο παιδαγωγικό χώρο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κριτικής ιστορικής συνείδησης. Μέσα από τη συνεργασία με το σχολείο, αλλά και μέσα από ανεξάρτητες εκπαιδευτικές δράσεις, το μουσείο μπορεί να προσφέρει εμπειρίες μάθησης που υπερβαίνουν τη στείρα απομνημόνευση και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή και τη δημιουργικότητα.

Σημαντική είναι και η κριτική διάσταση του έργου. Ο Γκότσης επισημαίνει παθογένειες του ελληνικού μουσειακού συστήματος και της εκπαίδευσης, όπως ο συντηρητισμός, η έλλειψη ευελιξίας και η αδυναμία προσαρμογής σε νέες κοινωνικές ανάγκες. Όμως, το βιβλίο δεν υιοθετεί έναν απαισιόδοξο τόνο· αντίθετα, προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο δημοκρατικό και ανοιχτό μουσείο.

Το μουσείο ως κοινωνικός θεσμός

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του βιβλίου είναι η προσπάθεια να επανανοηματοδοτηθεί η έννοια του μουσείου ως κοινωνικού θεσμού. Δεν παρουσιάζεται ως ουδέτερος χώρος, αλλά ως φορέας ιδεών, αξιών και σχέσεων εξουσίας. Η μουσειακή πρακτική αποκτά πολιτική διάσταση, καθώς συνδέεται με την αναπαράσταση της ιστορίας, τη διαχείριση της μνήμης και την πρόσβαση στον πολιτισμό.

Συνολικά, το Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία είναι βιβλίο που συνδυάζει θεωρητικό βάθος, εμπειρικό πλούτο και κοινωνική ευαισθησία. Απευθύνεται τόσο σε ειδικούς του χώρου όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποτελεί μια πρόσκληση για αναστοχασμό: μας καλεί να σκεφτούμε τι είδους μουσείο θέλουμε και ποια μπορεί να είναι η θέση του στη σύγχρονη κοινωνία.

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία προγραμματίζεται για την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αίθουσα Αντώνης Τρίτσης. Είναι ενταγμένη στο Μουσειο-Λόγιο, τον κύκλο συναντήσεων που οργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για θέματα Μουσειολογίας, μουσειογραφίας και μουσειοπαιδαγωγικής.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Αλεξάνδρα Ανδρούσου, καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του ΕΚΠΑ, Βιολέττα Πατέλη δασκάλα – μέλος του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Δημήτρης Πλάντζος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Αμαλία Τσιτούρη, αρχαιολόγος/μουσειολόγος στο ΥΠΠΟ - μέλος του ΔΣ του Committee for Education and Cultural Action (CECA) του International Council of Museums (ICOM) και ο συγγραφέας. Τη συζήτηση θα συντονίζει o δημοσιογράφος Θανάσης Καραμπάτσος (documento).

(Ο Σπύρος Αλεξίου είναι ιστορικός και συγγραφέας- Το τελευταίο του βιβλίο «Προδομένο Μεσολόγγι» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος»)