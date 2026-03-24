Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, τοποθετούμενος για μια σειρά από ζητήματα της επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Καιρίδης διευκρίνισε ότι δεν είχε δηλώσει πως θα προχωρούσε σε μήνυση σε περίπτωση εμπλοκής του, αλλά ότι θα επιθυμούσε να γνωρίζει ποιος τον παρακολουθούσε.

Σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παραδέχθηκε ότι η εικόνα που μεταδόθηκε «δεν ήταν καλή» και ενδεχομένως αδικεί τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Όπως σημείωσε, η διαδικασία παρουσιάστηκε στο πανελλήνιο με τρόπο «δύσκολο και απαξιωτικό», επισημαίνοντας την ανάγκη παρέμβασης από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα εκτροχιασμού. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στη στάση της Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της διαδικασίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κ. Κωνσταντοπούλου «τοξική και διχαστική» για τον κοινοβουλευτισμό, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της στάση προκαλεί σοβαρή ζημιά στους θεσμούς. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η αντιπαράθεσή του είναι πολιτική και όχι ποινική, εκφράζοντας την άποψη ότι η απομάκρυνσή της από τη Βουλή θα πρέπει να προκύψει μέσω της λαϊκής ετυμηγορίας.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, ο κ. Καιρίδης απέδωσε ευθύνες στον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «καταστροφικό λάθος». Υπογράμμισε ότι η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς το Ιράν διατηρεί σημαντικά γεωπολιτικά «χαρτιά» και τη δυνατότητα άσκησης πίεσης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ η έλλειψη ενιαίας ηγεσίας καθιστά ακόμη πιο δύσκολη οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.