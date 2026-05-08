«Η δημοκρατία πριν από δεκαετίες απειλούνταν με τανκς και με τσεκούρια. Τώρα η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων ημών», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Συνεδρίου των «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» , OPEN και «ΕΘΝΟΣ» και συνέχισε: «Μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός, την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε αναλυτικά την πρόταση του κόμματος για πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας, λέγοντας: «Η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε πιλοτικά και εταιρείες οι οποίες την εφάρμοσαν, διατήρησαν το μέτρο επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας».

«Ο κ. Γεωργιάδης και η κυρία Κεραμέως μας είπαν ότι αν εφαρμοστεί η πρότασή μας “θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις”. Μα αφορά τις μεσαίες επιχειρήσεις η πρόταση του ΠΑΣΟΚ; Αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να την εφαρμόσουν για θέσεις εργασίας σε μελετητικές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, σε υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργικού, marketing, ανάλυσης δεδομένων. Θέσεις εργασίας εντάσεως διανοίας δηλαδή. Δεν αφορά ούτε μανάβικα ούτε ιδιωτικές κλινικές, όπως έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, ούτε ταβέρνες όπως ακούσαμε από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε.

Στεγαστική κρίση

Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι αντίστοιχα αφοριστική στάση είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση και απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση.

«Τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 2022 πρόταση για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, κάτι που εφαρμόζεται σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγέλλει ως λαϊκιστική πρόταση, ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Ό,τι προτείνουμε εμείς, είναι για τη Νέα Δημοκρατία λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

«Να απαντήσει ο Μητσοτάκης γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή»

Απαντώντας στη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα γίνει η Βουλή διαρκές δικαστήριο, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «O Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό, γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα, δεν τη μετατρέπουμε εμείς τη Βουλή σε δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει συνεχώς δικογραφίες. Επίσης, πρέπει να εξηγήσει ο Πρωθυπουργός γιατί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα – με δικαίωσε – και ο Πρωθυπουργός ως προϊστάμενος της ΕΥΠ δεν εφαρμόζει την απόφαση. Και τρίτον, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έβγαλε μια απόφαση και διαρρέουν ότι θα πουν “όχι” στην Εξεταστική. Να το μεταφράσω; Υπονοούν ότι η Εξεταστική για τις υποκλοπές θα πάει με 151. Γιατί, λοιπόν, θα πάει τώρα με 151 ενώ το 2022 για τα ίδια θέματα πήγε με 120; Τι άλλαξε; Και πραγματικά, από το βήμα του συνεδρίου σας, στέλνω ένα μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει. Ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151;».

Συνεχίζοντας επί ζητημάτων θεσμών, υπογράμμισε: «Άκουσα τον κ. Βορίδη να λέει ότι δεν προέκυψαν στοιχεία από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών και άρα “καλώς” ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, την αφήνει στο αρχείο. Εδώ έχω όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, είναι πάρα πολλά».

Και επί του επιχειρήματος της κυβέρνησης ότι εξαντλήθηκε το θέμα στην εξεταστική του 2022, αντέτεινε: «Στο δικαστήριο κατέθεσε κάποιος που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη και είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του έκαναν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Νέα Δημοκρατία έστησε την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε ότι επειδή έγινε το 2022, δεν μπορεί να ξαναγίνει τώρα, όταν η δικαιοσύνη απέδειξε ότι ο Πρωθυπουργός μαζί τους βουλευτές του έστησαν και χάλκευσαν την Εξεταστική Επιτροπή και το αποτέλεσμά της. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά που περιγράφω, δεν είναι ούτε θεωρίες ούτε συνωμοσιολογίες. Είναι πραγματολογικά στοιχεία που οδηγούν σε ένα θέμα: Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος-δικαίου. Η δημοκρατία πριν από δεκαετίες απειλούνταν με τανκς και με τσεκούρια. Τώρα η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων ημών. Μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός, την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα».

Κληθείς να διευκρινίσει τα περί εκτροπής, ανέφερε: «Το ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ και το ξέρω γιατί το έχουμε ξαναπεί. Να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε και να μπούμε εμπόδιο σε όλα αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Και θέλω μέχρι τώρα να μας πιστώσετε ότι το ΠΑΣΟΚ με θεσμική στάση, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς διχαστικό λόγο, κινήθηκε σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Προσωπικά, όπως ξέρετε, άκουσα πολλά στην υπόθεση των υποκλοπών για τον τρόπο που τη χειρίστηκα και τελικά δικαιώθηκα, γιατί νομίζω ότι στο τέλος η θεσμική συμπεριφορά, η διαφάνεια, ο αγώνας στο φως και όχι στο σκοτάδι, φέρνουν αποτελέσματα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό, λοιπόν, αν υπάρξει τέτοιο φαινόμενο ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, όπως αυτά που ακούμε για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, θα υπάρχει άμεσα ουσιαστικά θεσμική απάντηση».

«Ενώ μεγεθύνεται η οικονομία, δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα του πολίτη»

Ως προς τα θέματα της οικονομίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «σήμερα έχουμε μια οικονομία που μεγεθύνεται για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που όμως όταν τελειώσει, η οικονομία κατά την άποψή μου θα μπει ξανά στην “κατάψυξη”. Και ο δεύτερος λόγος είναι το ελατήριο της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, που ήταν πολύ χαμηλά άρα έτσι κι αλλιώς θα είχαμε το φαινόμενο του ελατηρίου και θα ανέβαινε η οικονομία της χώρας. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι ενώ μεγεθύνεται η οικονομία, δεν υπάρχει στη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη βελτίωση. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής».

«Τα δύο βασικά θέματα είναι η μείωση του φόρου στη μισθωτή εργασία και η αύξηση των συντελεστών στα μερίσματα. Δεν μπορεί μια μεταμνημονιακή χώρα, μια χώρα που χρεοκόπησε να έχει 5% φόρο στα μερίσματα, ενώ για τη μισθωτή εργασία έχει άλλους πολύ υψηλότερους συντελεστές. Αυτή είναι μια τεράστια κοινωνική αδικία που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, για αυτό και το είχαμε θέσει στο πρόγραμμά μας από το 2023. Αν θυμάστε πρόσφατα το θέσαμε και στις τράπεζες. Δηλαδή, μετά από χρόνια οι τράπεζες είχαν πολύ μεγάλα έσοδα - 4,6 δισ.- και θέλουν να δώσουν 2,8 δισ. μερίσματα με 5% φόρο. Εμείς τι είπαμε; Να φορολογούνται τα κέρδη με ένα 8% που είναι 370 εκατομμύρια για το κράτος και ένα 8% στα μερίσματα, για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου» πρόσθεσε.

Τέλος ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «η χώρα χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση, που θα φέρει αποτελέσματα που θα φαίνονται στην κοινωνία. Στο κόστος ζωής, στα ενοίκια, στην δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία και τους θεσμούς. Αυτά είναι τα μεγάλα επίδικα και νομίζω ότι σε αυτά έχουμε απαντήσεις και με τη στήριξη του ελληνικού λαού μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας μετά τις εθνικές εκλογές».

