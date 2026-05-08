Ανάμεσα στα σχόλια που του έγραψαν ήταν «Δεν έχεις λόγο να νιώθεις ντροπή. Έκανες το σωστό που έβαλες όριο σε κάτι που ήταν υπερβολικό για την ηλικία και την εμπειρία σου».

Όταν ξεκινάς μια δουλειά για πρώτη φορά, ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Η 14ωρη βάρδια δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα, όποιος κι αν είσαι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια. Χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση, διαλείμματα και πληρωμή για υπερωρίες. Μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο σώμα σου, ανεξάρτητα από τη φύση της δουλειάς. Ό,τι κι αν είναι, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη. Και πιθανότατα δεν θα πρέπει να το κάνεις αν είσαι έφηβος, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς. Δεν θέλεις να εξαντληθείς και πιθανώς έχεις και άλλες δραστηριότητες, όπως το σχολείο και εξωσχολικές ασχολίες, για τις οποίες πρέπει να κρατάς ενέργεια. Ένας νεαρός εργαζόμενος το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο και έχασε μια δουλειά που δεν ήθελε να χάσει. Ωστόσο, οι σχολιαστές τον διαβεβαίωσαν ότι αυτή δεν ήταν μια δουλειά που άξιζε να κρατήσει.

Θυμάσαι την πρώτη σου δουλειά; Ίσως ήσουν έφηβος και προσπαθούσες να βγάλεις λίγα χρήματα το καλοκαίρι. Είναι ένας καλός τρόπος να αναπτύξεις επαγγελματικές δεξιότητες και να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στον κόσμο της εργασίας. Αλλά όταν είσαι νέος και ξεκινάς, είναι επίσης εύκολο να σε εκμεταλλευτούν οι εργοδότες. Μπορεί να μην γνωρίζεις τα δικαιώματά σου και να βασίζονται στο ότι δεν θα τα υπερασπιστείς. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συζητάς τις εμπειρίες σου με ανθρώπους γύρω σου, ακόμα και με άλλους στο διαδίκτυο, για να τις συγκρίνεις, σύμφωνα με το cheezburger.com.

«Είμαι 15 και με απέλυσαν από τη θερινή μου δουλειά, νιώθω ένα αφόρητο αίσθημα ντροπής», έγραψε ο 15χρονος, και ένα κύμα συμπαράστασης στα σχόλια συνόδευσε την ανάρτησή του. Όπως έγραψε, «το αφεντικό μου είπε ότι με διώχνει επειδή πήρα άδεια ασθενείας το Σάββατο και έφυγα νωρίτερα από τη βάρδια την Πέμπτη, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να τα βγάλω πέρα δουλεύοντας βάρδια 7 το πρωί με 9 το βράδυ τις δύο πρώτες μέρες που έπιασα δουλειά. Μόλις ξεκίνησα να αποκτώ εργασιακή εμπειρία... Ζητάω πολλά;»

Ανάμεσα στα σχόλια που του έγραψαν ήταν: «Δεν έχεις λόγο να νιώθεις ντροπή. Έκανες το σωστό που έβαλες όριο σε κάτι που ήταν υπερβολικό για την ηλικία και την εμπειρία σου», «Αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι εμπειρία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις στο μέλλον τι δουλειές αξίζουν τον χρόνο και την ενέργειά σου», «Το ότι είπες “δεν μπορώ” δεν σε κάνει αδύναμο. Σε κάνει άνθρωπο που ξέρει τα όριά του», «Καλύτερα να χάσεις μια δουλειά τώρα, παρά να χάσεις την υγεία και την ψυχική σου αντοχή».

Όταν αρχίζεις να εργάζεσαι σε μια νέα θέση, δεν ξέρεις πώς θα είναι μέχρι να βρεθείς εκεί και να δουλέψεις πραγματικά. Είναι μια ευκαιρία να μάθεις στην πράξη, κάτι που μερικές φορές σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμόσεις τη δουλειά στις ανάγκες σου, αλλά άλλες φορές σημαίνει ότι συνειδητοποιείς αμέσως πως κάτι δεν σου ταιριάζει. Είναι όμως δύσκολο να το ξεχωρίσεις, και συχνά χρειάζονται εξωτερικές απόψεις για να καταλάβεις πραγματικά τι συμβαίνει.