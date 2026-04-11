Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο νοσοκομείο της Σύρου σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 13χρονο παιδί που το δάγκωσε οχιά το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού.

Γύρω στις 2 το μεσημέρι ακούστηκαν σειρήνες στο νησί.

Οι ποληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έκανε βόλτα με την οικογένειά του, όταν επιχείρησε να σηκώσει από το έδαφος μία οχιά με το φίδι να το δαγκώνει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή cycladeslive.gr