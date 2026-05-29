Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ με τα εισοδήματα τους και τη φοίτηση των παιδιών τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού ανοίγει εκ νέου σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 08:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να υποβάλουν νέα αίτηση ή να τροποποιήσουν την ήδη υπάρχουσα για το έτος 2026. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 10 Ιουλίου 2026 στις 18:00 και οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Α21 της ΗΔΙΚΑ ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ και αφορά οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Το ύψος του επιδόματος για το 2026 θα υπολογιστεί αρχικά με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, όμως, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2025, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για πολλές οικογένειες.

Οι μεγαλύτερες απώλειες αναμένονται για νοικοκυριά που εμφάνισαν αύξηση αποδοχών και περνούν σε υψηλότερη εισοδηματική κλίμακα. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ λάμβανε μέχρι σήμερα αυξημένο ποσό επιδόματος. Αν όμως το εισόδημα το 2025 ανέβηκε στις 21.000 ευρώ λόγω αύξησης μισθού ή πρόσθετης εργασίας, το νοικοκυριό μεταφέρεται στη δεύτερη κατηγορία και το επίδομα μειώνεται σημαντικά.

Αντίστοιχα, οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 28.000 ευρώ μπορεί να λάμβανε μειωμένο αλλά σταθερό επίδομα. Εφόσον όμως το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ανέβει πάνω από τις 36.000 ευρώ, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να χαθεί πλήρως η ενίσχυση, καθώς θα ξεπερνώνται τα προβλεπόμενα όρια.

Ακόμη και μικρές αυξήσεις εισοδήματος μπορούν να επηρεάσουν το δικαίωμα. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που απέκτησε επιπλέον έσοδα από ενοίκιο ή από εποχική εργασία μπορεί να δει το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να αυξάνεται κατά λίγες χιλιάδες ευρώ, αρκετές όμως για να μειωθεί το ποσό που θα λάβει από τον ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζει ότι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η κανονική φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 οι γονείς θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, την τάξη φοίτησης αλλά και τον αριθμό μητρώου του μαθητή. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα αρχεία του υπουργείου Παιδείας. Εφόσον η διασταύρωση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η αίτηση θα προχωρά κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών θα ειδοποιείται μέσω της πλατφόρμας ώστε να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση του παιδιού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, καθώς πολλές αιτήσεις κάθε χρόνο μένουν εκτός πληρωμών επειδή δεν ολοκληρώθηκε η οριστική υποβολή τους. Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για χιλιάδες οικογένειες, καθώς από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και την επιβεβαίωση της σχολικής φοίτησης θα κριθεί ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα παιδιού και ποιοι θα το δουν να μειώνεται ή να διακόπτεται πλήρως.