Το σύνολο των δικαιούχων για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ είναι 1.057.814 και το σύνολο των καταβολών 275.075.217 ευρώ.

Τα επιδόματα του Μαΐου θα καταβληθούν σε 1.057.814 δικαιούχους την Παρασκευή 29/05/2026 από τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ

- Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ

- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι –9.279.328 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι –151.575 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ

- Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.