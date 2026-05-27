«Ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τ.μ., με κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, παίρνει σάρκα και οστά δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.»

Σε νέα παρέμβασή του για το έργο της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανακοινώνοντας την επιλογή αναδόχου για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η εξέλιξη αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών σε ένα από τα βασικά έργα του συνολικού σχεδιασμού για την περιοχή του Βοτανικού.

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, το νέο αθλητικό συγκρότημα θα έχει συνολική επιφάνεια 16.500 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο,

χώρους προπόνησης, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Το συγκρότημα θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αποτελώντας βασικό κομμάτι της συνολικής ανάπλασης της περιοχής.

«Τα παιδιά του Ερασιτέχνη θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία του έργου για τους αθλητές και τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Όπως σημείωσε: «Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη ΠΑΟ θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του Συλλόγου». Στόχος του σχεδίου είναι η αναβάθμιση μιας μεγάλης περιοχής της πρωτεύουσας και η δημιουργία νέων υποδομών αθλητισμού και αστικής ανάπτυξης.

«Η Αθήνα αλλάζει»

Ο Χάρης Δούκας έκλεισε την ανάρτησή του με πολιτικό και αυτοδιοικητικό μήνυμα, τονίζοντας ότι η πόλη βρίσκεται σε φάση αλλαγών και παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας. «Η Αθήνα αλλάζει. Συνεχίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να συνδέσει την πρόοδο του έργου με τη συνολική στρατηγική της δημοτικής αρχής για την ανάπτυξη της πόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αναρτηση του Χάρη Δούκα

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση γίνεται πράξη. Επελέγη ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τ.μ., με κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, παίρνει σάρκα και οστά δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη ΠΑΟ θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του Συλλόγου. Η Αθήνα αλλάζει. Συνεχίζουμε.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=835780936278664&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=sDQ1sas86n4L2UAj#}