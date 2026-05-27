Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το τροχαίο που είχε με τη μηχανή μόλις έφυγε από το κανάλι.

Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Πέτρος Συρίγος το μεσημέρι της Τρίτης 27 Μαΐου, λίγη ώρα αφού είχε αποχωρήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στην οποία δίνει καθημερινά το παρών στη στήλη της μαγειρικής.

Ο γνωστός σεφ, αποκάλυψε ότι λίγη ώρα αφού είχε αποχωρήσει από το κανάλι οδηγός αυτοκινήτου πέρασε το στοπ χωρίς να σταματήσει και τον παρέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί πάνω στο αυτοκίνητο και να τραυματίζεται σοβαρά.

Από τη σύγκρουση υπέστη τραύματα στους καρπούς των χεριών του, ενώ σημείωσε ότι αν δεν φορούσε την κατάλληλη ενδυμασία και το κράνος η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να ήταν χειρότερη.

Το πρωί της Τετάρτης, μίλησε στον αέρα της εκπομπής, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Χθες όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με το μηχανάκι, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του, δεν τον πρόλαβα, έτρεχε αρκετά. Εγώ εκσφενδονίστηκα, πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έφυγα πάνω από το αυτοκίνητο, έπεσα με την αριστερή μου πλευρά, εν ξέρω τι γίνεται στο θώρακά μου. Έχω σπάσει τα δυο μου χέρια. Τους καρπούς, είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρονακτική εργασία που κάνω. Ό,τι πουν οι γιατροί, δεν είναι καλή η κατάσταση… Φορούσα μπουφάν, κράνος… Αυτά με σώσανε…».

