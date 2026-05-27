Την προσωπική της εμπειρία μοιράστηκε η Κατερίνα Ζαρίφη σε σχέση με την ψεύτικη φωτογραφία της που έκανε το γύρω του διαδικτύου.

Μία αναπάντεχη είδηση αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου η Κατερίνα Ζαρίφη στον αέρα του «Buongiorno», η οποία ανέφερε ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα ανακάλυψε ότι έπεσε θύμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, με αφορμή το σχετικό ρεπορτάζ της επικαιρότητας η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι την Τρίτη κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία φωτογραφία της αγκαλιά με ένα παιδάκι, με την είδηση ότι ολοκληρώθηκε η υιοθεσία.

Όπως εξήγησε άρχισε να δέχεται μηνύματα χαράς, αλλά και προσβλητικά, γεγονός που της προκάλεσε έντονη ψυχολογική πίεση:

«Και εγώ σαν ενήλικας επειδή εχθές έπεσα θύμα ΑΙ. Προχθές συζητήσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία πόσο αγαπάμε τα παιδιά. Εχθές βγήκε μία εικόνα ΑΙ, όπου κρατάω ένα παιδάκι, ένα μαύρο αγοράκι που εννοείται ότι είναι το παιδί που έχω υιοθετήσει. Βγαίνει αυτή η εικόνα και αρχίζω να λαμβάνω μηνύματα για συγχαρητήρια από κάποιους και από μία κυρία που μου είπε να μην τους αφήσω… Εκτός ότι έβγαλαν αυτή την εικόνα άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση ότι υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι. Το λέω και ανατριχιάσω! Εμένα με διέλυσε ψυχολογικά εχθές. Πρώτων γιατί είδα την εικόνα μου να κρατάω ένα παιδάκι και δεύτερον για τα ρατσιστικά σχόλια… Τρελάθηκα…», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη μεταξύ άλλων.

