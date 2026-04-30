Ξέσπασε δημόσια ο Γιώργος Λιάγκας κατά των όσων δημιούργησαν τις πλαστές φωτογραφίες με τον πρόσωπο της Κατερίνας Καινούργιου και της νεογέννητης κόρης της.

Με ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Κατερίνα Καινούργιου το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν αντιλήφθηκε ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες φωτογραφίες με την ίδια, τον σύντροφό της και το νεογέννητο μωρό τους.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, κατήγγειλε το περιστατικό γνωστοποιώντας παράλληλα ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κάθε νομικό της δικαίωμα.

Με αφορμή την εν λόγω δημοσίευση, ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, τάχθηκε υπέρ της συναδέλφου του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πίσω από την δημιουργία των φωτογραφιών τεχνητής νοημοσύνης «κρύβονται» πολίτες και όχι μηχανήματα, ενώ υπάρχου και χρήστες των social media που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν αν πρόκειται για αληθινή ή πλαστή εικόνα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις:

«Υπάρχουν άνθρωποι που μπερδεύονται και θεωρούν ότι είναι αληθινό... Εδώ μπαίνει κάποιος στο Tik Tok και βλέπει περίεργα βίντεο με καρχαρίες να τρώνε ανθρώπους και δεν καταλαβαίνει κανείς αν τους τρώνε ή όχι. Πες ότι το site το βρίσκεις, τους αλήτες που βγαίνουν και το παίζουν δημοσιογράφοι και γράφουν αποκυήματα φαντασίας και σπιλώνουν ανθρώπους και χαρακτήρες λέγοντας ψευδείς πληροφορίες ποιος θα τους πιάσει να τους μπουζουριάσει κάποια στιγμή, να τους στείλουμε στο δι@#$… να τελειώνει η φασαρία».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν εκπομπές που στο πλαίσιο του «θέλω να κάνω κακό στον Λιάγκα», θα βγάλουν την τρασαδούρα, την ξεφτίλα για να πει μια κακή κουβέντα για να την αναπαράξουμε και να κάνουμε νούμερα… Δυστυχώς αυτό γίνεται, απαξιώνοντας το παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν».

«Πρέπει να καταλάβουν οι εκπομπές ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι κι όχι να γελάμε με την πιθανή κακία που ξέρουμε ότι δεν ισχύει και θα την πει κάποιος. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.